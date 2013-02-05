ФТС опробует предварительное информирование в порту Восточный

«Нормативно, юридически, мы это решение (по введению обязательного предварительного информирования на морском транспорте. - Прим. авт.) обязаны провести с участием двух других стран-членов Таможенного союза. И мы понимаем, что, прежде чем принимать какое-то нормативное решение, нужно подготовиться технически, технологически, чтобы наши действия были понятны морским перевозчикам. С их участием мы провели мероприятия, проект согласован. Надеемся, что в этом году мы уже сможем начать реализовывать пилотный проект в порту Восточный», - заявил Руслан Давыдов. К пилотному проекту может присоединиться еще какой-нибудь один участник, например, Владивостокский морской торговый порт.