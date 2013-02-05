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Хабаровский НПЗ в 2012 году увеличил переработку нефти на 6,3%

5 февраля 2013, 15:59
Инвестиции НК "Альянс" в реконструкцию ХНПЗ составили 11,4 млрд рублей.

ОАО «Хабаровский НПЗ» (предприятие НК «Альянс») в 2012 году увеличило переработку нефтяного сырья по сравнению с 2011 годом на 6,3%, до 3 млн 935,5 тыс. тонн, что является лучшим показателем за последние 20 лет.

Всего в 2012 году выпущено 418,7 тыс. тонн автобензинов, 265,7 тыс. тонн дизельного топлива, 1 млн 065,3 тыс. тоннсудового маловязкого топлива, 277,4 тыс. тонн авиакеросина и 1 млн 329,1 тыс. тонн мазутов. Инвестиции НК «Альянс» в реконструкцию ХНПЗ в 2012 году составили 11,4 млрд рублей. В 2013 году ХНПЗ планирует завершить второй этап генеральной реконструкции. Основными объектами строительства в текущем году являются комплекс гидрокрекинга и гидроочистки керосина и дизельного топлива; блок подготовки сырья битумной установки; нефтеотвод ВСТО - Хабаровский НПЗ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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