Хабаровский НПЗ в 2012 году увеличил переработку нефти на 6,3%

Всего в 2012 году выпущено 418,7 тыс. тонн автобензинов, 265,7 тыс. тонн дизельного топлива, 1 млн 065,3 тыс. тоннсудового маловязкого топлива, 277,4 тыс. тонн авиакеросина и 1 млн 329,1 тыс. тонн мазутов. Инвестиции НК «Альянс» в реконструкцию ХНПЗ в 2012 году составили 11,4 млрд рублей. В 2013 году ХНПЗ планирует завершить второй этап генеральной реконструкции. Основными объектами строительства в текущем году являются комплекс гидрокрекинга и гидроочистки керосина и дизельного топлива; блок подготовки сырья битумной установки; нефтеотвод ВСТО - Хабаровский НПЗ.