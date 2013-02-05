Хлор съедает производительность Амурского ГМК

Согласно данным, содержащимся в отчете компании «Полиметалл» за 2012 год, в октябре-ноябре Амурский ГМК стабильно наращивал производительность до достижения целевых суточных показателей. В начале декабря комбинат успешно достиг полной проектной производительности. Однако в середине декабря присутствие хлора в технологической воде привело к существенному снижению извлечения и усилило коррозию отдельных элементов цикла, сделанных из сложных сплавов. Для предотвращения потерь золота в хвосты в конце декабря участок был временно остановлен. Затем было обнаружено, что источником хлора в технологической воде оказался известняк, используемый для очищения отработавшей воды из автоклава. Соответственно, был изменен источник поступления известняка, а также внедрен контроль содержания хлора в расходных материалах. В середине января 2013 года автоклавное отделение было успешно запущено вновь. Ожидается, что извлечение золота нормализуется после того, как вся технологическая схема будет очищена от хлора за счет постепенного отвода воды в сухих хвостах и внедрена дополнительная водоочистка для решения проблемы колебаний химического состава концентрата и оборотной технической воды.