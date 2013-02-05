Изобретательство и экономика в Хабаровском крае пока мало пересекаются

К такому выводу можно прийти, ознакомившись с анализом ученых Института экономических исследований ДВО РАН, проведенным по теме: «Экономическая оценка потенциала научно-технических разработок в Хабаровском крае».
Потребность экономики в новых технологиях год от года увеличивается. Только в 2000-2010 годах число использованных передовых производственных технологий в Хабаровском крае выросло с 410 до 2347 в год. В ДФО в целом внедрение новых технологий за тот же период поднялось с 778 до 5589 единиц. При этом научный потенциал Хабаровского края может выпускать не более 10 пригодных для применения передовых технологий в год, а округа – не более 20-ти. В Хабаровском крае, на фоне роста потребности в производственных новациях, наблюдается снижение числа патентов. Сегодня здесь создается около 15 изобретений в месяц (в ДФО – 30).
Хабаровский край по количеству исследовательских организаций занимает второе место в ДФО после Приморья. Всего, по оценке ученых Института экономических исследований (ИЭИ), в ДФО действуют порядка 160 таких структур, включая 60 академических организаций и несколько десятков вузов. Хабаровский край – единственный дальневосточный регион РФ, обладающий сразу двумя территориальными научными центрами, расположенными в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Выступая с докладом на экономическом совете при губернаторе Хабаровского края, заведующая сектором экономической и научно-технической политики ИЭИ, доцент, кандидат экономических наук Евгения ГУДКОВА отметила, что разработки в крае создаются и патентуются главным образом для формальной отчетности вузов и научных организаций, без ориентации на реальные потребности местной промышленности.
Крупнейшим патентообладателем в Хабаровском крае является Институт машиноведения и металлургии ДВО РАН, расположенный в Комсомольске-на-Амуре, где с 1998 по 2010 годы было запатентовано более 400 изобретений. Но к нынешнему времени около 95% из них уже утратили свое действие, так и не найдя применения. Схожая ситуация сложилась и в Институте горного дела, где из 122 патентов почти 90% утратили сроки своего действия, не будучи востребованными. Одна из основных причин невнимания к технологиям местных изобретателей – их тематика. Так, около половины всех разработок Института машиностроения и металлургии связаны с «преодолением ледовых образований», а вторая крупная доля – способы производства металлических заготовок для машиностроения. Институт горного дела специализируется на развитии способов разработки открытых месторождений полезных ископаемых. Но вся практическая реализация научных идей в крае, как правило, заключается в виде разовой апробации на одном из предприятий.
Наибольшее число технологий в Хабаровском крае создаются для отраслей гражданского строительства и горного дела – 20,8%, в области материаловедения и металлургии – 14%, транспортного оборудования – 12,5%. Но почти все эти разработки являются лишь «довеском» к технологиям, применяемым в регионе. Так, способы разрушения ледяного покрова проходят по статье «транспортное оборудование», но имеют к нему весьма косвенное отношение. Технологии в сфере гражданского строительства на две трети представлены способами очистки поверхности открытых водоемов и укладки рельс. Внедрение таких новаторств не дает снижения себестоимости строительства и производства, потому и не имеет интереса со стороны бизнеса, которому, по оценке Евгении Гудковой, больше разрушения ледяных покровов и очистки водоемов нужны разработки в сфере телекоммуникаций, компьютерных технологий, информационных способов управления, полупроводников, оптического оборудования и других направлений, необходимых для производственной модернизации.
На воплощение чаще всего нацелены разработки самих производственных предприятий. Основной объем патентов в этом секторе сосредоточен на Комсомольском авиационном заводе (бывшем КнААПО). Но, в силу структурных преобразований (включение в холдинг «Сухой», превращение его в простой филиал), предприятие снизило объем собственных разработок. Впрочем, Евгения Гудкова считает, что спад научной активности здесь может быть временным и вскоре оно вновь начнет в большом количестве получать патенты на свои разработки.
Ученые плохо ориентируются в том, что будет востребовано бизнесом, нет сформированного властями перечня направлений изобретательства, по которым, в случае научного прорыва, будет гарантирована поддержка с доведением разработки до применения. Значительным препятствием служит и конкуренция со стороны зарубежных изобретателей, находящихся в значительно более выгодных условиях. Так, затраты на одного исследователя в ДФО в 2010 году составили $34 тыс. В Хабаровском крае этот показатель составил $30 тыс., а в Китае - $45 тыс., в Республике Корея - $100 тыс., в Японии - $110 тыс. В части обеспеченности материально-технической базой даже Китай превышает учреждения ДВО РАН в 2–2,5 раза. Кроме того, заработная плата специалистов сектора научных исследований в странах Северо-Восточной Азии в 2–2,5 раза превышает средний уровень оплаты труда в экономике. А на Дальнем Востоке лишь в 2010 году удалось на 34% превысить уровень оплаты труда этой категории трудящихся над средними показателями. Еще в 2009 году исследователи получали на 27% меньше средней зарплаты по региону, а в 2005 году их заработок был на 35% ниже. Ученые ИЭИ отмечают, что такой дисбаланс ведет не только к ослаблению конкурентных возможностей местной науки, но и к прямым потерям интеллекта, связанным с практикой переманивания наиболее ценных сотрудников в зарубежные научные центры. Число изобретателей на российском Дальнем Востоке пропорционально сокращается быстрее, чем количество трудоспособного населения.
Евгения Гудкова отмечает: система государственного управления в РФ устроена таким образом, что большинство важнейших и наиболее трудоемких функций в области поддержки научно-технических разработок сброшены на региональный уровень без учета их финансовых возможностей. В итоге, расходы на научно-техническое развитие бюджета Хабаровского края, как и других субъектов РФ, не превышают 0,1% - 0,5%, что не может обеспечить радикального технического перевооружения экономики.
Александр ЗУБОВ.
Газета "Золотой Рог", Хабаровск.