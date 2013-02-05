Изобретательство и экономика в Хабаровском крае пока мало пересекаются

Ученые плохо ориентируются в том, что будет востребовано бизнесом, нет сформированного властями перечня направлений изобретательства, по которым, в случае научного прорыва, будет гарантирована поддержка с доведением разработки до применения. Значительным препятствием служит и конкуренция со стороны зарубежных изобретателей, находящихся в значительно более выгодных условиях. Так, затраты на одного исследователя в ДФО в 2010 году составили $34 тыс. В Хабаровском крае этот показатель составил $30 тыс., а в Китае - $45 тыс., в Республике Корея - $100 тыс., в Японии - $110 тыс. В части обеспеченности материально-технической базой даже Китай превышает учреждения ДВО РАН в 2–2,5 раза. Кроме того, заработная плата специалистов сектора научных исследований в странах Северо-Восточной Азии в 2–2,5 раза превышает средний уровень оплаты труда в экономике. А на Дальнем Востоке лишь в 2010 году удалось на 34% превысить уровень оплаты труда этой категории трудящихся над средними показателями. Еще в 2009 году исследователи получали на 27% меньше средней зарплаты по региону, а в 2005 году их заработок был на 35% ниже. Ученые ИЭИ отмечают, что такой дисбаланс ведет не только к ослаблению конкурентных возможностей местной науки, но и к прямым потерям интеллекта, связанным с практикой переманивания наиболее ценных сотрудников в зарубежные научные центры. Число изобретателей на российском Дальнем Востоке пропорционально сокращается быстрее, чем количество трудоспособного населения.