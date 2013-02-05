Малый бизнес Росбанка на Дальнем Востоке вырос

В 2012 году Дальневосточный филиал Росбанка увеличил кредитный портфель малому и среднему бизнесу (МСБ) на 91%.
В сегменте малого бизнеса рост портфеля составил 53%. Объем просроченной задолженности существенно снизился в сегменте малого бизнеса, в области среднего бизнеса просроченная задолженность полностью отсутствует.
«Потенциал Дальневосточного региона чрезвычайно высок. Подразделение Росбанка во Владивостоке является одним из крупнейших по объемам кредитования предприятий среднего бизнеса, формируя около 10% кредитного портфеля Росбанка в этом сегменте. После внедрения в 2012 году модернизированной линейки продуктов для малого и среднего бизнеса мы смогли выйти на качественно новый уровень и показать отличные результаты», - комментирует региональный директор Дальневосточного филиала Росбанка Сергей БЕЛАВИН.
Сергей КУЗЬМИН.