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Малый бизнес Росбанка на Дальнем Востоке вырос

5 февраля 2013, 15:43
В 2012 году Дальневосточный филиал Росбанка увеличил кредитный портфель малому и среднему бизнесу (МСБ) на 91%.
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Банки

В 2012 году Дальневосточный филиал Росбанка увеличил кредитный портфель малому и среднему бизнесу (МСБ) на 91%.

В сегменте малого бизнеса рост портфеля составил 53%. Объем просроченной задолженности существенно снизился в сегменте малого бизнеса, в области среднего бизнеса просроченная задолженность полностью отсутствует.

«Потенциал Дальневосточного региона чрезвычайно высок. Подразделение Росбанка во Владивостоке является одним из крупнейших по объемам кредитования предприятий среднего бизнеса, формируя около 10% кредитного портфеля Росбанка в этом сегменте. После внедрения в 2012 году модернизированной линейки продуктов для малого и среднего бизнеса мы смогли выйти на качественно новый уровень и показать отличные результаты», - комментирует региональный директор Дальневосточного филиала Росбанка Сергей БЕЛАВИН.

Сергей КУЗЬМИН.

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