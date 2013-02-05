Минфин уточнил параметры уплаты налога на недвижимость

Налог на недвижимость, о котором власти говорят с 2007 года, похоже, появится уже в 2014 году. О том, чем это грозит собственникам жилья и каков масштаб бедствия - комментарий Анны Калединой.
На минувшей неделе премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в следующем году регионы получат право перейти к налогообложению недвижимости исходя из кадастровой стоимости. Таким образом государство пытается дать местным властям дополнительные источники финансирования. Несмотря на обещание, что нагрузка на граждан не увеличится, платить за свое жилье все равно будем больше. Просто по определению иначе быть не может, поскольку кадастровая стоимость приближена к рыночной.
Уточненные расходы
Одновременно с этим Минфин уточнил параметры уплаты налога. Для физических лиц, как планируется, ставка не будет превышать 0,1%, если кадастровая стоимость жилья не превышает 300 млн рублей. Более дорогая недвижимость уже будет приравнена к роскоши, и с нее будет взиматься налог по повышенной ставке – 0,5%. Но такие объекты – удел немногих, поэтому прикинем, что грозит большинству россиян.
Сразу оговоримся, что Минфин предлагает два вида послаблений. Во-первых, облагаться налогом не будут 20 кв.м жилья в случае, если оно единственное. Во-вторых, льготников (инвалиды, ветераны ВОВ) освободят от выплат с 30 кв.м. И хотя подобные планы выглядят гуманными, тем не менее, за ними стоит увеличение налоговой нагрузки, поскольку по сложившейся сейчас практике налог на имущество вообще не платят пенсионеры, инвалиды, участники ВОВ и некоторые другие категории граждан. Правда, оговаривают в Минфине, муниципалитеты сами смогут составлять расширенные списки льготников. Насколько местные власти воспользуются такой возможностью – большой и открытый вопрос.
Итак, сколько же придется платить? Если рассчитать по рыночной стоимости, то за "трешку" в 75 кв.м в Москве за минусом 20 льготных метров придется внести в местную казну 10285 рублей. Понятное дело, что кадастровая стоимость при всем своем приближении к рыночной будет от нее существенно отличаться. Насколько? У Минфина подсчеты другие. Ведомство оценило, что за 75-метровую трехкомнатную квартиру ежегодно надо будет платить 1800 рублей. По этим расчетам получается, что кадастровая стоимость от рыночной будет отличаться на порядок. Хорошо, если так. Но есть еще и данные налоговиков, которые оценили увеличение средней нагрузки почти в 3 раза.
За что расплачиваемся
Идея объединить существующие налоги на имущество и земельные участки в один – на недвижимость – появилась еще в 2004 году. Потом задумка обросла еще одной подробностью – оценка имущества должна проводиться не по расценкам БТИ, а исходя из кадастровой стоимости, приближенной к рыночной. В 2007-м власти планировали начать внедрять новую систему с 2009-го. Но к тому времени не было полной кадастровой оценки недвижимости по стране. Кстати, не закончена работа и сейчас. Именно поэтому срок введения налога предполагается растянуть на 4 года. Каждый регион будет внедрять новацию в зависимости от собственной готовности. Налог на недвижимость – своего рода реверанс федеральной власти в сторону властей местных, которые постоянно ворчат, что центр забирает себе налоги. Это способ добавить средств в местные бюджеты за счет увеличения нагрузки на жителей этих самых мест.
В 2014-м эта щедрость важна сразу по нескольким причинам.
Первая: еще осенью 2011 года Дмитрий Медведев, на тот момент президент, продвигал тему бюджетной децентрализации. Имеется в виду, что доходы важно перераспределять в пользу муниципалитетов. Планы были заявлены масштабные – местным властям обещали подкинуть 1 трлн рублей. Но на текущий год Минфин нашел на эти цели всего 67 млрд рублей.
Вторая: в прошлом году более десятка российских регионов пришли к фактически состоянию финансово-экономического кризиса в связи с бюджетными проблемами из-за снижения промышленного производства и финансовых результатов компаний. Поэтому лишние средства им не помешали бы.
Трудности перехода
Будет ли точно введен налог на недвижимость в 2014 году? Ведь последний раз о том, что он точно-преточно появится, говорили в 2012-м, назначая 2013-й точкой отсчета. Но не произошло. В основном в связи с неготовностью кадастровой оценки. Более того, еще в прошлом году стало понятно, что после огромной проведенной работы придется столкнуться еще и с валом проблем. В частности, Минэкономразвития отмечало, что многие предприятия (а, естественно, что наибольшие поступления местные власти будут иметь с юридических лиц) уже начали оспаривать кадастровую оценку. Кстати, с таким валом недовольства власти сталкивались и во время оценки земельных участков. Именно поэтому введение налога было размазано на 4 года до 1 января 2018-го.
Безусловно, недовольны будут и граждане, которые на своем кармане ощутят на себе последствия нововведения. Кстати, многие эксперты до сих пор выступают против налога на недвижимость, считая, что есть и другие способы пополнить местные бюджеты. Например, за счет замены НДС, поступления от которого идут в федеральную казну, на налог с продаж, который остается в регионах.
Правительство от этой идеи, судя по всему, окончательно не отказывается, обещая продолжить обсуждение. Но резко против выступает Минфин, который очень не любит выпадающие доходы федерального бюджета. Впрочем, конечному потребителю в лице покупателей товаров и услуг, все равно придется платить. Как налог не назови – НДС или с продаж, пишет РИА "Новости".