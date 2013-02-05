Минфин уточнил параметры уплаты налога на недвижимость

Идея объединить существующие налоги на имущество и земельные участки в один – на недвижимость – появилась еще в 2004 году. Потом задумка обросла еще одной подробностью – оценка имущества должна проводиться не по расценкам БТИ, а исходя из кадастровой стоимости, приближенной к рыночной. В 2007-м власти планировали начать внедрять новую систему с 2009-го. Но к тому времени не было полной кадастровой оценки недвижимости по стране. Кстати, не закончена работа и сейчас. Именно поэтому срок введения налога предполагается растянуть на 4 года. Каждый регион будет внедрять новацию в зависимости от собственной готовности. Налог на недвижимость – своего рода реверанс федеральной власти в сторону властей местных, которые постоянно ворчат, что центр забирает себе налоги. Это способ добавить средств в местные бюджеты за счет увеличения нагрузки на жителей этих самых мест.