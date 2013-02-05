На о. Русский студенты и преподаватели ДВФУ по вине "Крокуса" могут попасть в ледниковый период

- Здесь представители «Крокуса» откровенно лукавят - тарифы устанавливаются государственным органом. Впервые тариф для нас установлен только в сентябре прошлого года - он был экономически обоснован на уровне 4,5 тыс. рублей за 1 Гкал. По сравнению с «Приморской генерацией» или КГУП «Примтеплоэнерго», у которых тарифы утверждены на уровне 1,3 и 2,9 тыс. рублей соответственно, ставка кажется высокой. Но, во-первых, «Крокус» не оплачивал услуги даже по договорной цене, определенной на период строительства на уровне материкового тарифа, убыточного для ДВЭУК. А во-вторых, тарифы рассчитываются исходя из затрат, необходимых для надежного теплоснабжения и существующей загрузки мощностей. У «Приморской генерации» уровень загрузки оптимальный. У нас же станции загружены всего на 15% от установленной мощности. При нынешней загрузке мини-ТЭЦ «Северная» и «Центральная», введенных к саммиту АТЭС, две трети себестоимости тепловой энергии составляют амортизация и затраты на топливо. Это очень много, но пока установленная мощность станций не достигнет максимальных пределов, говорить о сбалансированности тарифной нагрузки не приходится.