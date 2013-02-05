Назван размер идеальной минимальной пенсии

В любом случае, нынешний размер средней пенсии – чуть больше 10 тыс. руб. – большинству россиян кажется совершенно неудовлетворительным. Они хотели бы получать как минимум в два раза больше. По данным исследования, проведенного холдингом «Ромир» совместно с АНО «Хорошо», минимально необходимый размер пенсии варьируется в пределах от 15 до 30 тыс. руб. в месяц, а средний показатель составляет 20 тыс. 820 рублей.