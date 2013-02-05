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Правила налоговых вычетов на приобретение жилья изменятся

5 февраля 2013, 15:17
При покупке земельных участков, строительстве, ремонте квартир, домов, дач, выкупе комнат в коммуналках или долей в них граждане смогут получать налоговый имущественный вычет в размере 2 млн рублей вне зависимости от количества приобретаемых объектов недвижимости.
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Налоги

При покупке земельных участков, строительстве, ремонте квартир, домов, дач, выкупе комнат в коммуналках или долей в них граждане смогут получать налоговый имущественный вычет в размере 2 млн рублей вне зависимости от количества приобретаемых объектов недвижимости.

А не на один объект и не раз в жизни, как это установлено сейчас. Такое предложение, пока в виде проекта, выдвинуло правительство.

Кроме того, налоговые вычеты распространят на детей до 18 лет, в собственность которых родители или опекуны приобретают землю или жилье. Эти и другие налоговые новации предлагают депутаты Госдумы. Правительство их поддерживает. Это плюс налогоплательщику. А теперь минус. Налоговый вычет с уплаты процентов по жилищным кредитам будет ограничен полутора миллионами рублей, что поможет компенсировать выпадающие доходы бюджета.

Сейчас величина вычета на проценты, уплаченные в счет погашения кредита на приобретение жилья, не ограничена. Для граждан лимит в 1,5 млн рублей обернется потерями. Сегодня типичный кредит для покупки однокомнатной квартиры в Москве составляет 4 млн рублей на 15 лет под 12,5% годовых. Процентов по такому кредиту будет уплачено свыше 4 млн рублей, следовательно, сумма возвращенного подоходного налога могла бы составить более 520 тыс. рублей. Но при «потолке» в 1,5 млн рублей максимальный возврат НДФЛ не превысит 195 тыс. рублей.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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