Правила налоговых вычетов на приобретение жилья изменятся

Сейчас величина вычета на проценты, уплаченные в счет погашения кредита на приобретение жилья, не ограничена. Для граждан лимит в 1,5 млн рублей обернется потерями. Сегодня типичный кредит для покупки однокомнатной квартиры в Москве составляет 4 млн рублей на 15 лет под 12,5% годовых. Процентов по такому кредиту будет уплачено свыше 4 млн рублей, следовательно, сумма возвращенного подоходного налога могла бы составить более 520 тыс. рублей. Но при «потолке» в 1,5 млн рублей максимальный возврат НДФЛ не превысит 195 тыс. рублей.