Правила налоговых вычетов на приобретение жилья изменятся

При покупке земельных участков, строительстве, ремонте квартир, домов, дач, выкупе комнат в коммуналках или долей в них граждане смогут получать налоговый имущественный вычет в размере 2 млн рублей вне зависимости от количества приобретаемых объектов недвижимости.
А не на один объект и не раз в жизни, как это установлено сейчас. Такое предложение, пока в виде проекта, выдвинуло правительство.
Кроме того, налоговые вычеты распространят на детей до 18 лет, в собственность которых родители или опекуны приобретают землю или жилье. Эти и другие налоговые новации предлагают депутаты Госдумы. Правительство их поддерживает. Это плюс налогоплательщику. А теперь минус. Налоговый вычет с уплаты процентов по жилищным кредитам будет ограничен полутора миллионами рублей, что поможет компенсировать выпадающие доходы бюджета.
Сейчас величина вычета на проценты, уплаченные в счет погашения кредита на приобретение жилья, не ограничена. Для граждан лимит в 1,5 млн рублей обернется потерями. Сегодня типичный кредит для покупки однокомнатной квартиры в Москве составляет 4 млн рублей на 15 лет под 12,5% годовых. Процентов по такому кредиту будет уплачено свыше 4 млн рублей, следовательно, сумма возвращенного подоходного налога могла бы составить более 520 тыс. рублей. Но при «потолке» в 1,5 млн рублей максимальный возврат НДФЛ не превысит 195 тыс. рублей.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.