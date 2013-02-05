"Приморский ГОК" остановил работу из-за финансовых разногласий со спасателями

Согласно протоколу разногласий, ВСГЧ просило увеличить оплату услуг по сравнению с 2012 годом на 347%, тогда как ГОК предложил оставить рост цены на 18%. Последний вариант, предложенный ВСГЧ – рост на 39%, с чем не согласилось руководство ГОКа.