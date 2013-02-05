Процесс замены праворульных машин на леворульные уже идет в Приморье

- Хорошо уже то, что Владимир Владимирович предлагает перейти от политики кнута к политике пряника. Плохо то, что ему не дает покоя правый руль. Сам же, едва став губернатором, заявил: «Не вижу причин для того, чтобы эта проблема вообще обсуждалась», - так что губернатор явно непоследователен. К тому же он не вполне владеет ситуацией: кому по карману новый леворукий «прадик» - тому «утилизационная премия» не сильно и нужна, по-моему. А у кого потрепанная «короллка» лохматого года - тому на «прадо» из автосалона и с премией никогда не хватит денег.