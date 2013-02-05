Роман Карманов: Организация транспортного обслуживания Владивостока станет более гибкой

- Да, корейские автобусы ДЭУ или Хендай, подобные тем, что наводнили Владивосток, можно купить примерно в два раза дешевле. Но попробуйте забраться в них в инвалидной коляске! Это нереально. Городу нужны низкопольные автобусы. А корейские же низкопольные автобусы того же уровня, что и МАНы, стоят уже около 7-8 млн рублей, что по цене близко к стоимости МАНов, которые мы покупаем. Но МАНы славятся еще и своей надежностью, они могут служить десятилетиями. Кроме того, одна из важных целей, которой мы надеялись достичь, покупая технику, на которой ездит весь цивилизованный мир, - поднять планку пассажирских перевозок. Я считаю, что это удалось.