Сбербанк предотвратил скимминг в Приморье

«Такого рода мошеннические действия абсолютно безопасны при одном условии - их нужно игнорировать. На самом деле, никаких провокационных рассылок с номера 900 быть не может, он надежно защищен от любых посягательств. Главное отличие мошеннических сообщений от сервисных - их содержание. Напоминаю, что никогда с номера 900 вам не может поступить информация, которая требует немедленной реакции. Не надо звонить на телефоны, которые указаны в смс, или посылать ответные сообщения: они зачастую подключены к повышенному тарифу и деньги уйдут со счета мобильного телефона. Обратите внимание, что, как правило, мошенники не отвечают на звонки со стационарных телефонов. Если после прихода подозрительного смс вас все-таки что-то беспокоит, то сделайте звонок на бесплатный номер круглосуточной службы поддержки Сбербанка, указанный на обороте вашей карты. В течение 5-7 минут вам всегда ответит консультант», - говорит представитель службы безопасности Приморского отделения Сбербанка.