Сбербанк предотвратил скимминг в Приморье

Как все чаще убеждаются клиенты различных банков, изобретательности мошенников нет предела. Особенно остро стоит вопрос с массовыми рассылками смс-сообщений якобы от Сбербанка. Сотрудники крупнейшего банка страны рассказали об основных болевых точках для владельцев пластиковых карт.
Клиенты Сбербанка знают, что все сообщения ведущий банк страны рассылает в автоматическом режиме исключительно с номера 900. Сначала мошенники использовали комбинацию цифры «девять» и двух заглавных букв «О», которая, на очень поверхностный взгляд, могла сойти за номер 900. Однако в последнее время фиксируется рассылка, в которой фигурируют цифры «900», что, естественно, не имеет никакого отношения к Сбербанку. Любопытно, что смс с данного номера, например, с содержанием о том, что карта заблокирована, получали как клиенты крупнейшего банка страны, так и клиенты других кредитных организаций, для которых данный номер ничего не значит. Это дает основание полагать, что рассылки мошенники делают циркулярно, рассчитывая на доверчивость граждан.
По словам главного инспектора группы специалистов по режиму и внутрибанковской безопасности Приморского отделения №8635 ОАО «Сбербанк России» Марата ЗАХАРОВА, было выяснено, что такие смс формировались в Швеции. Схема подобных махинаций бывает до банальности проста - часто злоупотребления исходят от людей, находящихся в местах не столь отдаленных. Разумеется, на свободе у них есть подельники, на карты которых доверчивые люди в итоге и делают перечисления.
Как рассказал заместитель управляющего Приморским отделением №8635 ОАО «Сбербанк России» Алексей Зарубин, недавно с номера 900 приморцам в массовом порядке поступил по смс текст следующего содержания: «Заявка на перевод 16 000 рублей с СБ принята. Инф. телефон: (далее следует номер для связи)». Всем позвонившим мошенники диктуют номер пластиковой карты (якобы для отмены перевода), куда в конечном итоге через банкомат или информационный киоск путем традиционных манипуляций перечисляет деньги доверчивый владелец «пластика».
«Такого рода мошеннические действия абсолютно безопасны при одном условии - их нужно игнорировать. На самом деле, никаких провокационных рассылок с номера 900 быть не может, он надежно защищен от любых посягательств. Главное отличие мошеннических сообщений от сервисных - их содержание. Напоминаю, что никогда с номера 900 вам не может поступить информация, которая требует немедленной реакции. Не надо звонить на телефоны, которые указаны в смс, или посылать ответные сообщения: они зачастую подключены к повышенному тарифу и деньги уйдут со счета мобильного телефона. Обратите внимание, что, как правило, мошенники не отвечают на звонки со стационарных телефонов. Если после прихода подозрительного смс вас все-таки что-то беспокоит, то сделайте звонок на бесплатный номер круглосуточной службы поддержки Сбербанка, указанный на обороте вашей карты. В течение 5-7 минут вам всегда ответит консультант», - говорит представитель службы безопасности Приморского отделения Сбербанка.
И тем не менее работникам Сбербанка регулярно приходится сталкиваться с клиентами, которые в буквальном смысле слова теряют голову от мошеннической смс-рассылки, призывающей перечислить деньги в оплату подоходного налога за необыкновенный выигрыш автомобиля или чудодейственный препарат. С каждым переводом сумма необходимых средств для уплаты налога может увеличиваться, а товар, разумеется, адресату не поступит. «Служба безопасности Сбербанка нередко даже выслушивает жалобы от приморских клиентов, которым сотрудники банка настоятельно советуют не делать переводы за доставку эфемерного приза, которые исчисляются десятками тысяч рублей», - добавляет Марат Захаров.
Еще один вид мошенничества - скимминг - добрался до Приморья из Центральной России в 4-м квартале 2012 года. Служба безопасности Сбербанка совместно с Управлением «К» УВД по Приморскому краю удалила сразу с нескольких уличных банкоматов Сбербанка посторонние устройства - видеокамеры, фиксирующие набираемый клиентом пин-код, и накладки на картоприемники, считывающие информацию с магнитной полосы карты.
«Нам известны внешность, количество лиц, которые устанавливали скимминговое оборудование, другие факты. Вся информация уже передана в соответствующие органы. В наступившем году случаи скимминга мы пока не наблюдали, что не отменяет системной профилактической работы. Как правило, люди снимают деньги в одних и тех же банкоматах, так что заметить постороннее оборудование не сложно, тем более что изготовлено оно кустарным способом. Например, накладки на картоприемник (отверстие, куда клиент отправляет карту в банкомат) приклеиваются двухсторонним скотчем или клеем, что заметно меняет внешний вид устройства и его геометрические параметры. Скимминг-оборудование мошенники, как правило, устанавливают на банкоматах уличного типа. В закрытые помещения мошенники заглядывают редко», - рассказывает Марат Захаров.
Нежелательным сюрпризом может выступить и внештатно установленная пин-клавиатура, которая при внимательном рассмотрении может быть определена, т.к. выступает на несколько миллиметров от гладкой поверхности банкомата. Такие клавиатуры, как и прочее оборудование, скиммеры устанавливают всего на 3-4 часа, что достаточно для считывания пин-кодов большого количества карт, если речь идет о банкомате с большой посещаемостью. Затем мошенники изготавливают так называемый «белый пластик» и обналичивают средства либо делают покупки в Интернете с засвеченных карт добропорядочных клиентов.
При подозрении на обнаружение внештатного оборудования, установленного на банкомат, клиенты Сбербанка могут сообщить об этом по круглосуточному телефону (423) 243-36-05.
Яна МАЛЬЦЕВА.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.