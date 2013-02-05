Сделку по продаже акций "Порта Ванино" кипрским офшорам проверят на законность

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в течении этой недели проверит законность сделки по продаже "дочкой" "Мечела" контрольного пакета ОАО "Ванинский морской торговый порт" ("Порт Ванино", Хабаровский край) трем кипрским офшорам.
Заместитель руководителя ФАС Анатолий ГОЛОМОЛЗИН сообщил, что "Мечел" представил всю необходимую информацию в форме уведомления о сделке. Сейчас антимонопольная служба завершает ее анализ.
Напомним, что ОАО "Мечел" через дочернее ООО "Мечел-Транс" в конце 2012 года иобрел госпакет (55% уставного капитала, 77,3% обыкновенных акций) "Порта Ванино" на аукционе. Однако уже в январе группа продала большую часть своей доли трем кипрским офшорам - "Оперн Трейд Лтд.", "Седмино Инвестментс Лтд." и "Травине Трейдинг Лтд.", они стали владельцами по 23,68% голосующих акций стиидора. "Мечел" оставил себе порядка 1,5% обыкновенных акций порта.
ОАО "Ванинский морской торговый порт" - крупнейшая стивидорная компания в порту "Ванино". С Сахалином порт связывает железнодорожная паромная линия Ванино-Холмск.
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.