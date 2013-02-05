Сделку по продаже акций "Порта Ванино" кипрским офшорам проверят на законность

Напомним, что ОАО "Мечел" через дочернее ООО "Мечел-Транс" в конце 2012 года иобрел госпакет (55% уставного капитала, 77,3% обыкновенных акций) "Порта Ванино" на аукционе. Однако уже в январе группа продала большую часть своей доли трем кипрским офшорам - "Оперн Трейд Лтд.", "Седмино Инвестментс Лтд." и "Травине Трейдинг Лтд.", они стали владельцами по 23,68% голосующих акций стиидора. "Мечел" оставил себе порядка 1,5% обыкновенных акций порта.