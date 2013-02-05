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"Солид Банк" планирует войти в тройку региональных банков ДФО

5 февраля 2013, 09:50
В состав акционеров ЗАО "Солид Банк" вошла крупная японская инвестиционная корпорация SAWADA HOLDING Co., LTD, выкупившая 40% акций банка.
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Банки

В состав акционеров ЗАО «Солид Банк» вошла крупная японская инвестиционная корпорация SAWADA HOLDING Co., LTD, выкупившая 40% акций банка.

ЗАО «Солид Банк» совместно с менеджментом SAWADA HOLDING Co., LTD разработана долгосрочная стратегическая программа развития банка, который намерен расширить свое присутствие на территории Дальнего Востока и Сибири.

В течение 5 лет ЗАО «Солид Банк», входящее в структуру финансово-инвестиционного холдинга Финансовый Дом «Солид», планирует открытие 200 универсальных структурных подразделений, отвечающих современным технологическим требованиям обслуживания корпоративных клиентов и развития розничных услуг.

Перспективная цель банка - войти в ТОП-3 на территории ДФО и СФО среди региональных банков.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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