"Солид Банк" планирует войти в тройку региональных банков ДФО

В состав акционеров ЗАО «Солид Банк» вошла крупная японская инвестиционная корпорация SAWADA HOLDING Co., LTD, выкупившая 40% акций банка.
ЗАО «Солид Банк» совместно с менеджментом SAWADA HOLDING Co., LTD разработана долгосрочная стратегическая программа развития банка, который намерен расширить свое присутствие на территории Дальнего Востока и Сибири.
В течение 5 лет ЗАО «Солид Банк», входящее в структуру финансово-инвестиционного холдинга Финансовый Дом «Солид», планирует открытие 200 универсальных структурных подразделений, отвечающих современным технологическим требованиям обслуживания корпоративных клиентов и развития розничных услуг.
Перспективная цель банка - войти в ТОП-3 на территории ДФО и СФО среди региональных банков.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.