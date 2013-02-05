Столица ДФО обзавелась Центром ипотечного кредитования

Дальневосточный банк Сбербанка России открыл в Хабаровске первый в восточных регионах страны Центр ипотечного кредитования (ЦИК). Концептуальной идеей ЦИК является реализация принципа «одного окна» при покупке жилья с привлечением ипотеки.
В здании на ул. Серышева выделен отдельный этаж для работы банковских менеджеров жилищного кредитования, рядом с которыми располагаются рабочие места риэлторов, застройщиков и страховщиков, имеющих аккредитацию в банке. Таким образом, идти в ЦИК, сразу же прозванный журналистами «ипотечным домом», можно лишь с одним намерением улучшения своих жилищных условий. Уже на месте клиент сможет подобрать квартиру или дом, на первичном или вторичном рынке, сформировав с помощью специалистов форму и определив сроки оплаты.
«У нас теперь есть достойное место, где можно развивать ипотечный бизнес на новом качественном уровне, которого достойны наши клиенты», - заместитель председателя Дальневосточного банка Сбербанка России Наталья ПОПОВА.
Центр рассчитан на выдачу более 200 кредитов ежемесячно. До начала его работы Сбербанком в Хабаровске в месяц выдавалось около 350 жилищных кредитов. Можно легко представить, какого производственного эффекта ждут от его работы руководители Дальневосточного Сбербанка. Наталья Попова говорит о задаче увеличения доли Сбербанка на рынке жилищного кредитования, которая и сегодня в Хабаровском крае составляет 54,8%, что намного больше доли ближайшего конкурента - ВТБ-24, владеющего 16,5% общего объема. Опыт работы ЦИКов в Тверской, Московской, Калининградской областях показывает, что после их создания прирост ипотечного кредитования составил по итогам 2012 года от 1,5% до 3,5% при среднем показателе роста по Сбербанку в 0,7%.
Важным фактором ожидаемого успеха «ипотечного дома» является подбор наиболее квалифицированного персонала. Способствовать росту продаж кредитных продуктов будет также ожидаемое в 2013 году начало работы Сбербанка с «военной» ипотекой.
Александр НИКОЛАЕВ.
Газета "Золотой Рог", Хабаровск.