Столица ДФО обзавелась Центром ипотечного кредитования

Центр рассчитан на выдачу более 200 кредитов ежемесячно. До начала его работы Сбербанком в Хабаровске в месяц выдавалось около 350 жилищных кредитов. Можно легко представить, какого производственного эффекта ждут от его работы руководители Дальневосточного Сбербанка. Наталья Попова говорит о задаче увеличения доли Сбербанка на рынке жилищного кредитования, которая и сегодня в Хабаровском крае составляет 54,8%, что намного больше доли ближайшего конкурента - ВТБ-24, владеющего 16,5% общего объема. Опыт работы ЦИКов в Тверской, Московской, Калининградской областях показывает, что после их создания прирост ипотечного кредитования составил по итогам 2012 года от 1,5% до 3,5% при среднем показателе роста по Сбербанку в 0,7%.