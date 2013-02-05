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"Сумма" планирует ввести своих представителей в наблюдательный совет Владивостокского морторгпорта

5 февраля 2013, 17:33
ООО "М-Порт" (Москва), владеющее 95,577% акций ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, входит в транспортную группу FESCO), выдвинуло 7 кандидатов для избрания в наблюдательный совет ВМТП, на годовом собрании акционеров, в том числе трех представителей группы "Сумма".

ООО "М-Порт" (Москва), владеющее 95,577% акций ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, входит в транспортную группу FESCO), выдвинуло 7 кандидатов для избрания в наблюдательный совет ВМТП, на годовом собрании акционеров, в том числе трех представителей группы "Сумма", ранее не входивших в совет.

В список кандидатов для избрания в набсовет включены президент ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (базовая компания FESCO) Юрий ГИЛЬЦ, вице-президенты FESCO Алексей ГРОМ и Сергей КОСТЯН, гендиректор ВМТП Владимир КОРЧАНОВ (все входят в действующий состав совета, избранный на годовом собрании 15 мая 2012 года), заместитель гендиректора ОАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) по развитию Радостин ПОПОВ, Станислав АРБЕНИН и Алексей ЧУРАКОВ. Последние трое, по сведениям "ЗР", представляют интересы группы "Сумма".

Дата годового собрания еще не назначена.

ОАО "Владивостокский морской торговый порт" - крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток. ООО "М-Порт" (Москва) принадлежит 95,6% акций АО "ВМТП". По 50% ООО принадлежат ОАО "ДВМП" и ЗАО "Порт-Актив" (Владивосток). Группа "Сумма" совместно с GHP-Group приобрела в декабре 2012 года 56% акций ДВМП у "Промышленных инвесторов" Сергея ГЕНЕРАЛОВА.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.

#Новости#Группа Сумма#Экономика#Владивосток#Бизнес
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