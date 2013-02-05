"Сумма" планирует ввести своих представителей в наблюдательный совет Владивостокского морторгпорта

В список кандидатов для избрания в набсовет включены президент ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (базовая компания FESCO) Юрий ГИЛЬЦ, вице-президенты FESCO Алексей ГРОМ и Сергей КОСТЯН, гендиректор ВМТП Владимир КОРЧАНОВ (все входят в действующий состав совета, избранный на годовом собрании 15 мая 2012 года), заместитель гендиректора ОАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) по развитию Радостин ПОПОВ, Станислав АРБЕНИН и Алексей ЧУРАКОВ. Последние трое, по сведениям "ЗР", представляют интересы группы "Сумма".