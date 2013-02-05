"Свиной" грипп пришел в Приморье

ОРВИ вызывают более 200 различных вирусов. В этом эпидсезоне лидирует парагриппозная, аденовирусная и риновирусная инфекции - в сумме они дают около 40% всех регистрируемых случаев ОРВИ. «Будем надеяться, что эпидемии гриппа в этом году удастся избежать, - отметила Татьяна Минеева. - По данным на конец января, в Приморье прививки от гриппа имеют 26,79% населения – это очень хороший показатель, и поскольку эпидпорог по гриппу не превышен, привиться еще можно».