"Терминал Астафьева" в Приморском крае станет уникальным для России "чистым" угольным портом закрытого типа

По итогам 2012 года удалось выйти на первый запланированный результат реализации проекта – возможность перевалки 1,5 миллионов тонн угля в год. Заключены долгосрочные контракты на поставку и приобретение угля с ведущими российскими поставщиками и потребителями в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. «По итогам первого этапа модернизации планируется выйти на показатели 3 миллиона тонн в год, а к 2015 году «Терминал Астафьева» сможет переваливать 6 миллионов тонн угля в год. В рамках реализации проекта на мысе Астафьева в Находке будут построены бетонные емкости для хранения угля, а весь процесс погрузки «твердого топлива» на судно будет полностью закрытого типа», - отметил исполнительный директор «Терминала Астафьева» Алексей ВЛАДИМИРОВ.