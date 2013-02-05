"Терминал Астафьева" в Приморском крае станет уникальным для России "чистым" угольным портом закрытого типа

Один из самых перспективных инвестиционных проектов Приморья «Терминал Астафьева» представили на Азиатско-Тихоокеанском парламентском форуме.
Проект строительства интермодального «Терминала Астафьева» в г. Находке был представлен в числе приоритетных проектов Приморского края в ходе выставки экономических достижений Дальнего Востока в рамках Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума.
Экологии – особое внимание
Впервые этот проект был анонсирован на Деловом саммите АТЭС в сентябре 2012 года во Владивостоке и получил одобрение участников саммита и экспертов. «Терминал Астафьева» - проект, реализуемый приморской группой компаний в г. Находка с 2012 года. Старт проекту дало подписание с ОАО «Российские железные дороги» соглашения о модернизации станции общего пользования «Мыс Астафьева» в Находке. К концу 2012 года «Терминал Астафьева» вышел на ежегодную перевалку 1,5 млн тонн угля, а к 2015 году планируется ежегодно отгружать в 4 раза больше – 6 млн тонн.
Как рассказал технический директор ОАО «Терминал Астафьева» Александр ГАНИН, «Терминал станет уникальным для России «чистым» угольным портом закрытого типа. Весь процесс перевалки угля из железнодорожных вагонов в трюмы судна будет закрытым, что полностью исключит разлет угольной пыли. На втором этапе реализации проекта, к 2015 году на мысе Астафьева в Находке будут построены бетонные емкости для хранения угля высотой более 50 метров».
Строительство в Находке суперсовременного угольного терминала закрытого типа позволит ряду российских экспортеров угля наращивать объемы перевалки «твердого топлива» в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, позволит создать новые рабочие места и даст положительный социально-экономический эффект.
Терминал набирает обороты
Между тем подведены итоги реализации в 2012 году данного проекта, одобренного, напомним, еще на саммите АТЭС во Владивостоке. Впервые этот проект был представлен на экономическом совете при губернаторе Приморского края весной 2012 года и получил высокую оценку. После чего проект модернизации «Терминала Астафьева» был представлен на Деловом саммите АТЭС.
Фактический старт проекту дало подписание с «Российскими железными дорогами» соглашения о модернизации станции общего пользования «Мыс Астафьева» в Находке. «Терминалу Астафьева» были предоставлены технические условия для наращивания грузооборота. В 2012 году также было приобретено современное оборудование для перегрузки угля – фронтальные погрузчики, портальные краны, дробильно-сортировочный узел. Были проложены дополнительные железнодорожные пути на территории Терминала. Отличительная особенность проекта – экологическая безопасность. Для этого спроектированы очистные сооружения и начат монтаж сетки по периметру Терминала, что позволит полностью исключить разлет угольной пыли. Монтаж сетки планируется завершить к апрелю 2013 года.
По итогам 2012 года удалось выйти на первый запланированный результат реализации проекта – возможность перевалки 1,5 миллионов тонн угля в год. Заключены долгосрочные контракты на поставку и приобретение угля с ведущими российскими поставщиками и потребителями в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. «По итогам первого этапа модернизации планируется выйти на показатели 3 миллиона тонн в год, а к 2015 году «Терминал Астафьева» сможет переваливать 6 миллионов тонн угля в год. В рамках реализации проекта на мысе Астафьева в Находке будут построены бетонные емкости для хранения угля, а весь процесс погрузки «твердого топлива» на судно будет полностью закрытого типа», - отметил исполнительный директор «Терминала Астафьева» Алексей ВЛАДИМИРОВ.
Регион просит угля
Рост потребления угля в Азиатско-Тихоокеанском регионе учитывает и угольная стратегия развития России, которая предполагает постоянное наращивание объемов добычи «твердого топлива». Между тем страны АТР также продолжают увеличивать долю угля в энергетическом балансе. Так, в Китае она приближается к 70%. Более 60% добываемого в мире угля потребляется в странах Азии. Российский уголь, по мнению экспертов, привлекателен как качеством, так и ценой и недорогой логистикой.
Тем более учитывая планируемый программой возврат дальневосточных портов к исторически сложившемуся профилю. Для Находки это - уголь, так как в городе перегрузкой «твердого топлива» порты начали заниматься еще в 30-х годах XX века. В 2007 году Владимир ПУТИН заявил, что российским портам необходимо принимать инвестиционные программы развития чтобы составить конкуренцию терминалам Юго-Восточной Азии.
Вместе с тем на Дальнем Востоке сохраняется острая потребность в независимых угольных портах. На сегодняшний момент большинство терминалов принадлежат крупным угледобывающим компаниям, и естественно, что они переваливают собственный уголь в приоритетном порядке. Это накладывает определенные ограничения на экспорт российского угля для остальных добывающих компаний, которые нуждаются в современных терминалах для выхода на рынки АТР. Одним из таких независимых портов и может стать представленный на саммите АТЭС, а теперь и на Парламентском форуме во Владивостоке проект модернизации интермодального «Терминала Астафьева» в Находке.
Юрий РОГОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.