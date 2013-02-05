ТУРНИФ ждет новых директоров

Досье: Уставный капитал ОАО «ТУРНИФ» составляет 125 млн 827 тыс. 100 рублей и состоит из 3 млн 595 тыс. 60 обыкновенных акций номинальной стоимостью 35 рублей. Акционерами на 31 декабря 2011 года являлись 11 юридических (в том числе ООО «Охотморье») и 449 физических лиц. Чистая прибыль компании в 2011 году составила 369,020 млн рублей при выручке 1 млрд 995,984 млн рублей.