ТУРНИФ ждет новых директоров

Новые собственники ОАО «ТУРНИФ» и ЗАО «Интрарос» торопятся обозначить свое присутствие. Как стало известно «ЗР», совет директоров ТУРНИФа назначил внеочередное собрание акционеров на 22 апреля. В повестку дня собрания включен единственный вопрос - избрание нового состава совета директоров.
В действующий совет директоров ОАО «ТУРНИФ» входят 5 человек - генеральный директор Александр РЯБЧЕНКО, зам. гендиректора по финансам Светлана ЕВСЕЕНКО, начальник юридического отдела Виталий ШЕРШЕНЬ, Андрей ГУРИН и президент Interlink Commercial Co.,San Francisco, California (США) Григорий АБОВСКИЙ (председатель совета).
Досье: Уставный капитал ОАО «ТУРНИФ» составляет 125 млн 827 тыс. 100 рублей и состоит из 3 млн 595 тыс. 60 обыкновенных акций номинальной стоимостью 35 рублей. Акционерами на 31 декабря 2011 года являлись 11 юридических (в том числе ООО «Охотморье») и 449 физических лиц. Чистая прибыль компании в 2011 году составила 369,020 млн рублей при выручке 1 млрд 995,984 млн рублей.
Отметим, что в 2011 году ТУРНИФ произвел 56,128 тонны продукции, в том числе объем производства мороженой рыбы составил 53,705 тонны (рост к 2010 году на 19,6%), икры - 1,2 тонны (сокращение на 16%).
Олег КЛИМЕНКО.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.