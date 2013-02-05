У руля Приморской торгово-промышленной палаты остался Владимир БРЕЖНЕВ

- Мы давно были готовы к вступлению России в ВТО, учитывая 17 лет переговоров по этой теме. Ведь процедура вступления - это процесс долгий. Есть дата приема в ВТО, есть дата согласования правовых актов в ВТО и т. д. С 1 июля этого года вступает в силу изменение таможенных правил, но ни в коей мере не изменяются требования к качеству товаров, которые перемещаются между странами ВТО. Как и прежде это будет система сертификации, с помощью которой каждая страна - член ВТО, в том числе и Россия, имеет возможность защищать свои интересы на международном уровне. Акты торгово-промышленных палат признаются во всем мире. Поэтому хочу успокоить тех, кто опасается массового проникновения на российский рынок некачественных китайских товаров. Смею заверить, что этого не будет, без экспертизы китайские товары сюда не пройдут.