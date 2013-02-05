Увеличение страхового взноса для индивидуальных предпринимателей грозит уничтожить их самих

Чтобы защитить начинающих индивидуальных предпринимателей или бизнесменов с небольшими доходами, законодатели подготовили сразу три законопроекта, которые уже направили на имя председателя Госдумы. Например, предлагается ограничить для индивидуалов страховые взносы 6% от дохода, но не менее одного МРОТ. В этом случае при 100 тыс. годового дохода они будут отчислять 19 тыс. рублей. Но не 36 тыс. Вторая поправка внесена от Оренбургской области. Предлагают на четверть сократить уже установленный фиксированный взнос, но для всех без исключения категорий ИП. Еще одна инициатива касается индивидуальных предпринимателей-пенсионеров, имеющих право на трудовую пенсию. Их предлагается полностью освободить от уплаты взносов на пенсионное страхование. Кстати, в сетевой торговле большой отряд распространителей состоит именно из пенсионеров, подрабатывающих от случая к случаю, для которых доход в 3-5 тыс. в месяц - уже отличная прибавка к пенсии.