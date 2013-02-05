В архив Владивостока идут обращения из Канады, Израиля, Мексики и Индии

Но бывали и такие случаи, когда найти ответ на поставленный вопрос не удавалось – предприятие ликвидировано и никаких документов в архив не направлено. Сейчас уже невозможно понять мотивы тех людей, кто, не задумываясь, отправил старые приказы и иные документы на свалку. Впрочем, на памяти владивостокских архивистов были и счастливые случаи, когда работники полигона бытовых отходов, обнаружив в неприглядных мешках приказы и трудовые книжки, позвонили в архив. Эти документы удалось спасти и даже вернуть хозяевам главное свидетельство их трудовой биографии.