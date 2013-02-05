В ДФО возобновлена работа приемных Генерального прокурора

В Хабаровске и Владивостоке возобновлена работа временных приемных Генерального прокурора Российской Федерации.
В целях оказания гражданам необходимой правовой помощи и оперативного получения информации о фактах нарушений закона в сфере ЖКХ, ранее открытые в Хабаровске и Владивостоке временные приемные Генерального прокурора Российской Федерации продолжают работу.
Заинтересованные лица могут обратиться во временные приемные в период с 01.02 по 30.04.2013, в рабочие дни с 09 до 13, с 14 до 18 часов по адресам: г. Владивосток ул.Фонтанная, д.51 каб.1 (здание прокуратуры Приморского края); г.Хабаровск, ул.Шевченко, д.6, каб.323 (здание прокуратуры Хабаровского края).
Газета "Золотой Рог", Владивосток.