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В Хабаровском крае договорились с нефтяной трубой

5 февраля 2013, 13:02
По предварительным данным, сумма налоговых поступлений в бюджет Хабаровского края за 2012 год от организаций системы "Транснефть" составила порядка 700 млн рублей.

В центральном офисе ОАО «Транснефть» в Москве состоялась встреча губернатора Хабаровского края Вячеслава ШПОРТА с президентом компании Николаем ТОКАРЕВЫМ, в ходе которой было подписано соглашение о сотрудничестве между регионом и предприятием.

С конца 2012 года дочерним обществом ОАО «АК «Транснефть» - ООО «Дальнефтепровод» (г. Хабаровск) - осуществляется транспортировка нефти в рамках второй очереди нефтепроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан» (ВСТО-2). По предварительным данным, сумма налоговых поступлений в бюджет края за 2012 год от организаций системы «Транснефть» составила порядка 700 млн рублей. Как сообщает пресс-служба ОАО, за весь период строительства ВСТО-2 компания перечислила в бюджет края более 1,3 млрд рублей.

По материалам пресс-служб.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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