В Приморском крае "Роснефть" планирует построить ТЭЦ для ВНХК

Как сообщила пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока, проектную документацию энергетического объекта разрабатывает ОАО «Институт Теплоэлектропроект». Руководством НК «Роснефть» рассмотрено более 10 вариантов тепловых станций, три из которых являются наиболее предпочтительными. Окончательное решение по выбору проекта компании предстоит принять в ближайшее время.