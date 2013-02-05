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В Приморском крае у машзавода "Аскольд" появился новый акционер

5 февраля 2013, 15:50
Московское ООО "ТД Спецкомплектресурс" купило 2 млн 116,093 тыс. обыкновенных (10,264% от уставного капитала) ОАО "Аскольд" (Арсеньев, одно из крупнейших машиностроительных предприятий Дальнего Востока) у Дианы АНДРИАНОВОЙ.

Московское ООО «ТД Спецкомплектресурс» купило 2 млн 116,093 тыс. обыкновенных (10,264% от уставного капитала) ОАО «Аскольд» (Арсеньев, одно из крупнейших машиностроительных предприятий Дальнего Востока) у Дианы АНДРИАНОВОЙ.

Ранее ООО, единственным собственником которого является Алексей ПОПКОВ, не владело акциями машзавода.

Досье: ОАО «Аскольд» входит в состав ЗАО «Холдинг Спецкомплектресурс» (Москва).Уставный капитал «Аскольда» составляет 10 млн 308 тыс. 355 рублей, он разделен на 20 млн 616 тыс. 710 обыкновенных акций номиналом 50 копеек. ООО «Мираском» (Москва) принадлежит 89,38% акций, физлицу Диане Андриановой - 10,26%. ЗАО «Холдинг Спецкомплектресурс» - крупнейший поставщик трубопроводной арматуры и оборудования для предприятий судостроительно-судоремонтной отрасли и других отраслей промышленности.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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