Владивостокская таможня выявила нарушений валютного законодательства на сумму около 1,4 млрд рублей

Перечисленные направления деятельности отдел успешно сочетал с контролем применения таможенными постами системы управления рисками (СУР) в рамках валютного контроля. Благодаря применению СУР за год во Владивостокской таможне оформлено 31 постановление – квитанция об административных правонарушениях по ст. 16.4 КоАП РФ по фактам недекларирования (недостоверного декларирования) физическими лицами наличной валюты, что на 41% больше, чем в 2011 году, сообщает пресс-секретарь Владивостокской таможни Виктория Шамаева.