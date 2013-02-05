Во Владивостоке ККЦ СВМП материнства и детства представлен новый главный врач

Досье: Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи (ККЦ СВМП) на данный момент является одним из крупнейших государственных медицинских учреждений в Приморье. В 2012 году под его брендом были объединены пять ЛПУ, находящихся во Владивостоке, включая Центр охраны материнства и детства, Приморский краевой диагностический центр, Краевой клинический центр по профилактике и борьбе со СПИД, Приморский краевой центр реабилитации слуха и речи, Краевой центр восстановительной медицины и реабилитации АЛЬТУС, Приморский краевой врачебно-физкультурный диспансер.