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Во Владивостоке ККЦ СВМП материнства и детства представлен новый главный врач

5 февраля 2013, 16:14
Место руководителя центра формально оставалось вакантным с 14 мая 2012 года, когда пост покинул главврач - член-корреспондент РАМН, д.м.н., профессор Борис ГЕЛЬЦЕР, которому администрация Приморского края не продлила контракт.

Во Владивостоке коллективу краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи (ККЦ СВМП материнства и детства) был представлен новый главный врач – Сергей Юдин.

Место руководителя центра, сообщает сайт VladMedicina, формально оставалось вакантным с 14 мая 2012 года, когда пост покинул главврач - член-корреспондент РАМН, д.м.н., профессор Борис ГЕЛЬЦЕР, которому администрация Приморского края не продлила контракт. Клинический центр временно возглавила его бывший заместитель - Наталья ПОЛИЩУК.

Досье: Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи (ККЦ СВМП) на данный момент является одним из крупнейших государственных медицинских учреждений в Приморье. В 2012 году под его брендом были объединены пять ЛПУ, находящихся во Владивостоке, включая Центр охраны материнства и детства, Приморский краевой диагностический центр, Краевой клинический центр по профилактике и борьбе со СПИД, Приморский краевой центр реабилитации слуха и речи, Краевой центр восстановительной медицины и реабилитации АЛЬТУС, Приморский краевой врачебно-физкультурный диспансер.

#Новости#Кадровый вопрос#Приморье#Общество
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