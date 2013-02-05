Завод Hyundai по производству электротехнического оборудования открыт в Приморье

Значимость завода Hyundai очевидна: с выпуском КРЭУ (комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией) в России начинается новая эпоха развития инновационных технологий и экономики региона в целом. До сих пор оборудование закупалось у иностранных производителей, теперь есть все возможности поставлять собственную продукцию за рубеж. К тому же завод Hyundai - это новые рабочие места для специалистов региона.