Жителей Приморского края ожидает трехуровневая модель пенсионного обеспечения, но не всех…

- Закону о материнском капитале исполнилось 6 лет. За эти годы в крае выдано более 52 тыс. государственных сертификатов, подтверждающих право на материнский капитал, из них более 9 тыс. - в 2012 году. Мы видим, что программа реально работает. Жители Приморья активно пользуются средствами, предоставленными государством для повышения качества жизни их семей. Все активнее используется материнский капитал на покупку жилья и его строительство. Так, в 2012 году этим направлением воспользовались 2284 семьи из 4,5 тыс. семей за все годы действия программы. Всего же распорядились денежными средствами 12,5 тыс. владельцев сертификатов на общую сумму 37 млрд рублей. Как я уже говорил, основное направление использования материнского капитала - улучшение жилищных условий семьи. Им воспользовались 91% из числа распорядившихся средствами М(С)К. Владельцев сертификатов, пожелавших направить материнский капитал на оплату образования детей, немного. Всего 1 038 человек.