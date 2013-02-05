Жителей Приморского края ожидает трехуровневая модель пенсионного обеспечения, но не всех…

На вопросы корреспондента «ЗР» ответил управляющий отделением ПФР по Приморскому краю Александр Масловец.
Какие изменения произойдут в системе пенсионных накоплений? Что ожидает Программу государственного софинансирования пенсии? Как изменится размер пенсий в 2013 году? Об итогах прошлого года и новациях в пенсионной системе в 2013 году «ЗР» рассказал управляющий отделением Пенсионного фонда России по Приморскому краю Александр МАСЛОВЕЦ.
- Минувший год, как и любой другой, был для работников Пенсионного фонда в Приморском крае очень насыщенным. За 2012 год мы собрали на обязательное пенсионное страхование страховых взносов 36,8 млрд рублей, что выше уровня 2011 года на 2%. Приняли за четыре отчетных периода более 3,5 млн индивидуальных сведений персонифицированного учета от 35 тыс. страхователей, ведущих финансово-хозяйственную деятельность, из них 74% представили отчетность в электронном виде по защищенным каналам связи.
- Александр Иванович, как изменялся размер пенсий в 2012 году?
- В прошедшем году дважды, с 1 февраля и с 1 апреля, были проведены индексации размеров трудовых пенсий и с 1 апреля были проиндексированы размеры социальных пенсий. Кроме того, с 1 августа более 200 тыс. работающих пенсионеров получили прибавку к пенсии в результате перерасчета размеров трудовых пенсий с учетом страховых взносов. В результате за 2012 год средний размер трудовой пенсии увеличился на 950 рублей и составил 9 тыс. 658,4 рубля. За прошедший год было установлено 38,5 тыс. пенсий. Таким образом, к концу года количество получателей пенсий достигло 541 тыс. человек.
Помимо пенсий, 149 тыс. федеральных льготников получали ежемесячную денежную выплату и 4 780 человек - дополнительное ежемесячное материальное обеспечение. Объем расходов на выплату пенсий и социальных выплат в 2012 году составил 62,5 млрд рублей.
Знаковым событием я бы назвал принятие закона о выплате пенсионных накоплений. Напомню, что с 1 июля 2012 года граждане, у которых формируются пенсионные накопления, имеют право подавать заявление в Пенсионный фонд РФ или Негосударственный пенсионный фонд на назначение и выплату средств пенсионных накоплений. Для таких выплат должны совпасть два фактора: человек должен иметь право на назначение трудовой пенсии по старости (или уже являться пенсионером) и иметь средства пенсионных накоплений, зафиксированные на индивидуальном лицевом счете в пенсионном фонде. До конца 2012 года мы приняли 17 тыс. 389 заявлений на установление данных выплат, 9,5 тыс. пенсионеров их уже получили на общую сумму 10 млн рублей.
- Как работала в крае программа поддержки семей, имеющих двух и более детей?
- Закону о материнском капитале исполнилось 6 лет. За эти годы в крае выдано более 52 тыс. государственных сертификатов, подтверждающих право на материнский капитал, из них более 9 тыс. - в 2012 году. Мы видим, что программа реально работает. Жители Приморья активно пользуются средствами, предоставленными государством для повышения качества жизни их семей. Все активнее используется материнский капитал на покупку жилья и его строительство. Так, в 2012 году этим направлением воспользовались 2284 семьи из 4,5 тыс. семей за все годы действия программы. Всего же распорядились денежными средствами 12,5 тыс. владельцев сертификатов на общую сумму 37 млрд рублей. Как я уже говорил, основное направление использования материнского капитала - улучшение жилищных условий семьи. Им воспользовались 91% из числа распорядившихся средствами М(С)К. Владельцев сертификатов, пожелавших направить материнский капитал на оплату образования детей, немного. Всего 1 038 человек.
- Каких нововведений следует ожидать в этом году?
- Прежде всего, начала реализации Стратегии развития пенсионной системы РФ, которая в конце прошлого года была утверждена правительством РФ. Стратегия определяет задачи долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации. Однако уже сегодня понятно, что, скорее всего, в ближайшем будущем в нашей стране будет реализована трехуровневая модель пенсионного обеспечения. Другими словами, пенсия гражданина будет состоять из нескольких частей - трудовой пенсии в рамках государственной системы обязательного пенсионного страхования, корпоративной и частной пенсии. Конечно, перемены не затронут нынешних пенсионеров. Это коснется молодых граждан, только начинающих свою трудовую биографию. Именно им с первых дней стоит задуматься и начинать формировать свои будущие пенсионные накопления. Так происходит во всем мире. Человек смолоду формирует пенсию из разных источников и при помощи нескольких финансовых инструментов.
В целях реализации мер, предусмотренных Стратегией, в конце 2012 года был принят ряд законов, которые вступили в силу с 1 января 2013 года.
Во-первых, для того, чтобы обеспечить дополнительный источник финансирования досрочных пенсий, с 2013 года вводится дополнительный тариф для работодателей, имеющих рабочие места на вредных и опасных производствах. Для плательщиков в отношении физических лиц, занятых на видах работ, указанных в Списке №1 (это подземные работы, а также особо вредные и горячие условия труда), он составит 4%. Для плательщиков в отношении физических лиц, занятых в тяжелых условиях труда, указанных в Списке №2 и в «малых» списках (работники плавсостава, железнодорожники, докеры-механизаторы в портах, рабочие, занятые на лесозаготовках и в геологоразведочных работах, и др.), дополнительный тариф составит 2%.
Во-вторых, изменение тарифов страховых взносов. Для работодателей базовый тариф страхового взноса на обязательное пенсионное страхование в 2013 году останется на уровне 22%. Предельный годовой заработок, с которого будут уплачиваться страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования, составит 568 тыс. рублей плюс 10% сверх этой суммы.
Для самозанятого населения тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование составляет 26%, на обязательное медицинское страхование - 5,1%. Сумма платежей на обязательное пенсионное страхование для самозанятого населения в 2013 году будет рассчитываться исходя не из одного, а двух МРОТ. С 1 января 2013 года МРОТ установлен в размере 5 205 рублей. Таким образом, тариф на обязательное пенсионное страхование для самозанятого населения составит: 5 205 рубля x 2 x 26% x 12 = 32 479,2 рублей в год или 2 706,6 рубля в месяц.
Тариф на обязательное медицинское страхование для самозанятого населения рассчитывается из одного МРОТ и в 2013 году составит 3 185,5 рубля в год (5 205 рублей x 5,1% x 12). Таким образом, общая стоимость страхового года на обязательное пенсионное и медицинское страхование для самозанятых составит 35 664,7 рубля.
В-третьих, преобразование накопительной составляющей трудовой пенсии. С 2014 года для лиц 1967 года рождения и моложе размер страховых взносов, направляемых на накопительную часть пенсии, снижается с 6% до 2% от базы для исчисления взносов.
Но это положение не затронет тех граждан, кто до 31 декабря 2013 года обратится с заявлением о переходе в НПФ или о выборе инвестиционного портфеля любой управляющей компании, в том числе государственной. Для данных лиц тариф страховых взносов на накопительную часть пенсии останется на прежнем уровне - 6%.
Кроме того, лицам, обратившимся с заявлением о выборе любого портфеля государственной управляющей компании, предоставлено право изменить вариант своего пенсионного обеспечения, а именно - сделать выбор - 2% или 6% направить на финансирование накопительной части пенсии.
- Говорят, что ПФР больше не будет посылать ежегодные «письма счастья». Это правда? А как тогда люди будут узнавать об эффективности работы с их накоплениями?
- Действительно, Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 242 - ФЗ исключено положение об обязанности органов ПФР в централизованном порядке направлять гражданам один раз год извещения о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования. Однако, при обращении гражданина в территориальный орган ПФР с заявлением о направлении ему извещения ПФР о состоянии индивидуального лицевого счета, данное извещение будет ему направлено по почте.
Сегодня гражданину предоставлено право получить информацию о состоянии индивидуального лицевого счета следующим образом:
- при личном обращении в территориальные органы ПФР;
- по почте, в случае обращения гражданина в территориальный орган ПФР с заявлением о предоставлении данной информации;
- через единый портал государственных и муниципальных услуг;
- а так же через кредитные учреждения, с которыми Пенсионный фонд РФ заключил соглашения об информировании застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов. В настоящее время заключен договор с ОАО «Сбербанк России».
Наступивший год станет последним, когда граждане России могут вступить в государственную Программу софинансирования пенсии. Сделать это можно до 1 октября, софинансировать же дополнительные взносы государство будет в течение следующих 10 лет. Напомню, это уникальная программа, такой нет больше ни в одной стране. Если коротко, то суть ее в следующем: каждому, кто вносит дополнительные средства на свой пенсионный счет, государство перечисляет такую же сумму. Но при этом ежегодный платеж гражданина должен быть не менее 2 тыс. рублей (в противном случае софинансирования он не получит). И есть верхняя планка - государственное софинансирование не может составлять более 12 тыс. рублей. За годы действия Программы в нее вступило более 84 тыс. приморцев, что составляет около 8,5% от численности экономически активного населения Приморского края.
Надежда САВИНЫХ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.