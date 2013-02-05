Жителям Приморского края предлагается бонус за смену праворульного авто

- На мой взгляд, нам надо переходить на программы, когда автомобили все-таки большей частью продавались на Дальнем Востоке и в Сибири. Может быть, нужно какую-то краткосрочную, на 2-3 года, программу поддержки сбыта этих автомобилей, и сделать так, чтобы раскрутить этот рынок на Сибири и Дальнем Востоке, чтобы мы все-таки не возили через всю страну автомобили, а продавали бы их в регионе. Конечно, надо точно говорить…