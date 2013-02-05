Жителям Приморского края предлагается бонус за смену праворульного авто

Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ предложил предусмотреть специальную «утилизационную премию», которую бы получали владельцы праворульных автомобилей при обмене на леворульные машины. Такое предложение губернатор высказал на заседании правительства под председательством президента России Владимира ПУТИНА.
Дословно это было так. Владимир Миклушевский говорил об успешном развитии в крае автопромышленности, необходимости защищать отечественного производителя:
- На мой взгляд, нам надо переходить на программы, когда автомобили все-таки большей частью продавались на Дальнем Востоке и в Сибири. Может быть, нужно какую-то краткосрочную, на 2-3 года, программу поддержки сбыта этих автомобилей, и сделать так, чтобы раскрутить этот рынок на Сибири и Дальнем Востоке, чтобы мы все-таки не возили через всю страну автомобили, а продавали бы их в регионе. Конечно, надо точно говорить…
Владимир Путин: «Сразу бы сказали, какие меры поддержки вы имеете в виду».
- Ну, например, ввести утилизационную премию. Тогда это был бы вариант замещения праворульных автомобилей, о которых мы уже давно говорим. Например, человек сдает праворульный автомобиль, получает утилизационную премию и покупает тот же Toyota Prado, который уже начал производить «Соллерс».
Юрий РОГОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.