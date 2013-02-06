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Общественное российское телевидение выйдет в эфир 19 мая

6 февраля 2013, 10:30
Общественное российское телевидение (ОТВ) должно впервые выйти в эфир 19 мая нынешнего года, сообщил в понедельник заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

Общественное российское телевидение (ОТВ) должно впервые выйти в эфир 19 мая нынешнего года, сообщил в понедельник заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин. Он отметил, что, когда было принято решение о создании ОТВ, его гендиректор Анатолий Лысенко сказал, что создание любого канала, на его памяти, меньше года не занимало. А Общественное российское телевидение они создали меньше, чем за год, пояснил замминистра. По его словам, сейчас ОТВ проходит серьезный организационный этап, связанный с подготовкой площадей для размещения канала. "Размещаться они решили в Останкино. Там есть площади", — сказал замминистра. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

#Новости#Цифровое телевидение#Владивосток#Общество
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