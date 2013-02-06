Общественность призывает снизить до 50 км/ч скорость движения в городах

По его словам, в действительности автомобилисты в России при нынешней ситуации могут безнаказанно двигаться даже со скоростью 70-80 километров в час, поскольку штрафы в 100 рублей, установленные за это, как сказал Соколов, просто "не выписывают". "При этой скорости (60-80 км/ч) при столкновении с пешеходом у пешехода практически не остается шансов — 80% за то, что он не выживет. Мы считаем, что Россия должна для больших городов перейти на новый стандарт — это 50 километров в час, так же, как это в Америке и в странах Европы; потому что иначе за все это "платят" пешеходы", — сказал Соколов.