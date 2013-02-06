Общественность призывает снизить до 50 км/ч скорость движения в городах

Межрегиональное общественное движение "Союз пешеходов" выступило с инициативой снизить максимально разрешенную скорость движения автотранспорта в крупных российских городах с нынешних 60 до 50 километров в час, чтобы предотвратить ДТП с летальными исходами, сообщил во вторник на пресс-конференции в РИА Новости председатель движения Владимир Соколов.
По его словам, в действительности автомобилисты в России при нынешней ситуации могут безнаказанно двигаться даже со скоростью 70-80 километров в час, поскольку штрафы в 100 рублей, установленные за это, как сказал Соколов, просто "не выписывают". "При этой скорости (60-80 км/ч) при столкновении с пешеходом у пешехода практически не остается шансов — 80% за то, что он не выживет. Мы считаем, что Россия должна для больших городов перейти на новый стандарт — это 50 километров в час, так же, как это в Америке и в странах Европы; потому что иначе за все это "платят" пешеходы", — сказал Соколов.
Как напомнил эксперт, тормозной путь при движении 60 километров в час составляет 40 метров, а при 80 километров в час — уже 50-60 метров. "Из-за этого водитель не успевает объехать пешехода, не успевает притормозить на пешеходном переходе и вне пешеходного перехода", — сказал Соколов.
Также он считает, что нельзя увеличивать штрафы для пешеходов-нарушителей правил дорожного движения до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность на переходах.
"Пока не обеспечены безопасные пешеходные переходы, мы не имеем морального права повышать штрафы за нарушение ПДД для пешеходов", — сказал Соколов.
По его мнению, пока пешеходные переходы в России, как правило, являются слишком опасными для пешеходов, пишет РИА "Новости".