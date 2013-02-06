Приморское агентство по привлечению инвестиций будет работать по-калужски

В принципе, и модель приморского агентства по привлечению инвестиций заимствована в Калуге. По задумке, оно берет на себя всю работу с потенциальными инвесторами - российскими и зарубежными. Кроме того, агентство будет заниматься проведением различных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности региона, в их числе - венчурные ярмарки и роад-шоу.