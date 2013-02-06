Роспотребнадзор зафиксировал превышение эпидпорога по гриппу во Владивостоке

"Вся линейка народных средств хороша. Самое эффективное народное средство — здоровый образ жизни. Если бы не Петр Первый, который подвернулся на нашем историческом пути, мы продолжали бы пить морсы и травяные настои, нежели алкогольные напитки. Если бы не маркиз Нико, который привез на европейский континент табак, и мы не запали бы на него", — подчеркнул руководитель Роспотребнадзора, добавив, что в сезон подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом необходимо носить медицинские маски.