Роспотребнадзор зафиксировал превышение эпидпорога по гриппу во Владивостоке

Эпидпорог по гриппу превышен в 28 регионах России, сообщила 5 февраля пресс-служба Роспотребнадзора.
"На территории РФ превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом по совокупному населению на 5-й неделе зарегистрировано в Ивановской, Костромской, Липецкой, Рязанской, Вологодской, Нижегородской, Саратовской, Ульяновской, Свердловской, Челябинской, Кемеровской, Новосибирской, Томской, Сахалинской областях, республиках Карелия, Башкортостан, Марий Эл, Хакасия, Саха (Якутия), Удмуртской, Чувашской, в Санкт-Петербурге и Москве, Ненецком, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, Еврейской автономной области, Пермском и Алтайском краях", — говорится в сообщении.
Превышение эпидпорогов по центральному городу (без превышения по субъекту) зарегистрировано в Курске, Смоленске, Сыктывкаре, Кирове, Самаре, Красноярске и Владивостоке.
По данным Роспотребнадзора, превышение эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом по населению в целом связано, в первую очередь, с заболеваемостью детского населения в возрасте до 6 лет, сообщает РИА "Новости".
"Так, среди детей в возрасте до двух лет превышение недельных эпидемических порогов отмечено в 32 субъектах РФ, среди детей 3-6 лет — в 37 субъектах, 7-14 лет — в 23 субъектах", — отмечает пресс-служба Роспотребнадзора.
Среди лиц 15 лет и старше превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом отмечено в 10 субъектах РФ.
В связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом некоторые образовательные учреждения закрываются на карантин. "Так, для обеспечения профилактических и противоэпидемических мероприятий, на предыдущей неделе было закрыто 164 школы в 34 субъектах РФ. Частично закрыты классы в 543 школах в 57 субъектах РФ", — информирует надзорное ведомство.
Также закрыто полностью 85 дошкольных образовательных учреждений в 28 регионах России.
Ранее главный санитарный врач России Геннадий Онищенко посоветовал больным гражданам соблюдать постельный режим и избегать "сопливых" походов на работу.
"Вся линейка народных средств хороша. Самое эффективное народное средство — здоровый образ жизни. Если бы не Петр Первый, который подвернулся на нашем историческом пути, мы продолжали бы пить морсы и травяные настои, нежели алкогольные напитки. Если бы не маркиз Нико, который привез на европейский континент табак, и мы не запали бы на него", — подчеркнул руководитель Роспотребнадзора, добавив, что в сезон подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом необходимо носить медицинские маски.
"Я не теряю оптимизма, что когда-нибудь, спустившись в метро, увижу большую часть пассажиров в медицинских масках. Кстати, уже пора их носить", — заявил Онищенко.
С руководителем Роспотребнадзора согласны и медики, отметившие, что переносить грипп "на ногах" ни в коем случае нельзя, в противном случае велик риск преждевременной смерти.
Так, старший научный сотрудник НИИ гриппа Минздрава РФ Игорь Никонов в ходе онлайн-конференции, организованной РИА Новости, рассказал об осложнениях, грозящих тем, кто предпочитает, несмотря на болезнь, работать в полную силу.
"Если вы переносите грипп "на ногах", в этом случае вы не уважаете окружающих, заражая их. Осложнения могут проявиться не сразу, а у страдающих хроническими соматическими заболеваниями могут вызвать преждевременную смерть", — сказал он в пятницу.
Никонов напомнил, что для профилактики гриппа и ОРВИ необходимо носить медицинские маски, пользоваться одноразовыми платками, часто мыть руки и лицо при возвращении с улицы в помещение.
"Витамин C укрепляет сосудистые стенки, таким образом, противостоит патогенетическому воздействию вируса на стенку сосудов. Дозировку надо соблюдать согласно возрасту", — сказал он.
Напомним, как писал "Золотой Рог", в последнюю неделю января в Приморском крае зарегистрирован подъем заболеваемости: более 6 тыс. человек обратились к врачам по поводу ОРВИ, лабораторно подтверждены уже первые случаи гриппа. В их числе сезонный грипп H3N2, грипп типа В и высокопатогенный, так называемый «свиной» - А (H1N1). Тем не менее эпидемический порог пока не превышен, сообщила Татьяна МИНЕЕВА, врач Краевого центра медицинской профилактики. Исключение составляет возрастная группа от 3 до 6 лет, в некоторых детских садах объявлен карантин.