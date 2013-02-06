"Ростелеком" запустил сеть 3G в Приморском крае по технологии HSPA+

На данный момент в крае уже установлено более 140 базовых станций нового поколения, что позволило обеспечить покрытие сети 3G в городах Владивосток, Артем, Уссурийск, Находка и Арсеньев. Таким образом, услуги на базе сети 3G уже доступны более 55% населения Приморского края. На очереди - Спасск-Дальний, Большой Камень, Партизанск, Лесозаводск, Славянка Дальнегорск, Фокино, Анучино, Михайловка, Пограничный, Чугуевка и другие населенные пункты края.