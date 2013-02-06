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"Ростелеком" запустил сеть 3G в Приморском крае по технологии HSPA+

6 февраля 2013, 12:17
ОАО "Ростелеком" в лице дочерней компании ЗАО "АКОС" ("Ростелеком мобильная связь") запустило в коммерческую эксплуатацию сеть третьего поколения (3G) в Приморье.
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ОАО "Ростелеком" в лице дочерней компании ЗАО "АКОС" ("Ростелеком мобильная связь") запустило в коммерческую эксплуатацию сеть третьего поколения (3G) в Приморье.

На данный момент в крае уже установлено более 140 базовых станций нового поколения, что позволило обеспечить покрытие сети 3G в городах Владивосток, Артем, Уссурийск, Находка и Арсеньев. Таким образом, услуги на базе сети 3G уже доступны более 55% населения Приморского края. На очереди - Спасск-Дальний, Большой Камень, Партизанск, Лесозаводск, Славянка Дальнегорск, Фокино, Анучино, Михайловка, Пограничный, Чугуевка и другие населенные пункты края.

Сеть 3G "Ростелекома" построена с использованием технологии HSPA+, которая обеспечивает скорость передачи данных до 21 Мбит/с, поэтому ее часто называют 3G+ (первые сети 3G обеспечивали скорость до 3,6 Мб/с). Уже в первые сутки после запуска сети в Приморье объем интернет-трафика увеличился в 2 раза.

"С запуском сети 3G+ абонентам мобильной связи "Ростелеком" (ЗАО "АКОС") стали доступны новые возможности и скорости мобильной передачи данных - это и возможность совершать видео-звонки (с использованием соответствующего программного обеспечения), просмотра он-лайн видео, пользования навигацией и картами, скачивания файлов и просто быстрого интернет-серфинга", - отметил генеральный директор ЗАО "АКОС Константин ВОЛОШИН.

"Ростелеком" ведет строительство сетей мобильной связи третьего поколения в 27 регионах России. Всего запланировано установить более 8 тыс. базовых станций. Поставщиками оборудования и решений для сети 3G+ являются компании Ericsson и Huawei.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.

#Новости#Связь#Приморье#Бизнес
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