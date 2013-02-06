Усатый подарок Путина губернатору Акиты пережил карантин и познакомился с хозяином

Сибирский кот, которого российский президент подарил губернатору Акиты, наконец-то был вручен новому хозяину в торжественной обстановке.
Кот, которому 12 февраля исполняется год, был привезен в Японию в конце августа и провел в карантинной службе аэропорта Нарита около пяти месяцев, как того требуют японские правила ввоза животных из-за границы, пишет РИА "Новости".
Губернатор Норихисе Сатакэ назвал своего нового питомца Миром. Новый хозяин кота объяснил выбор имени тем, что Путин назвал подаренного ему летом щенка Юмэ, что в переводе с японского означает "мечта". "А для того, чтобы исполнялись мечты, нужен мир", - сказал губернатор.