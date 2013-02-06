Усатый подарок Путина губернатору Акиты пережил карантин и познакомился с хозяином

Губернатор Норихисе Сатакэ назвал своего нового питомца Миром. Новый хозяин кота объяснил выбор имени тем, что Путин назвал подаренного ему летом щенка Юмэ, что в переводе с японского означает "мечта". "А для того, чтобы исполнялись мечты, нужен мир", - сказал губернатор.