В Приморье родителей приглашают оформить семейный капитал

В этом году «стоимость» сертификата составляет 100 тысяч рублей. Размер материнского капитала в 2014 году установлен в 125 тысяч рублей, в 2015 году - 150 тысяч рублей. С 2016 года размер демографической выплаты будет индексироваться с учетом уровня инфляции, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.