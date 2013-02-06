zr.media
ГлавноеВсе новости

В Приморье родителей приглашают оформить семейный капитал

6 февраля 2013, 11:44
В Приморском крае началось оформление сертификатов на региональный материнский (семейный) капитал.

В Приморском крае началось оформление сертификатов на региональный материнский (семейный) капитал.

Те семьи, у которых в январе–начале февраля прошлого года родился третий (последующий) ребенок, уже могут обратиться в территориальные отделы департамента труда и социальной политики Приморского края.

Выплата регионального материнского капитала производится многодетным семьям, в которых пополнение случилось в 2012 году. Согласно краевому закону о поддержке льготных категорий граждан, оформить сертификат можно после того, как малышу исполнится один год.

В этом году «стоимость» сертификата составляет 100 тысяч рублей. Размер материнского капитала в 2014 году установлен в 125 тысяч рублей, в 2015 году - 150 тысяч рублей. С 2016 года размер демографической выплаты будет индексироваться с учетом уровня инфляции, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Использование средства регионального материнского капитала семья может по выбору из трех позиций: направить его на улучшение жилищных условий, образование детей, а также на медицинские услуги детям.

За получением сертификата необходимо обратиться в территориальные отделы по месту жительства.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

#Новости#Региональный материнский капитал#Владивосток#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56