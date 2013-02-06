В Приморье родителей приглашают оформить семейный капитал

В Приморском крае началось оформление сертификатов на региональный материнский (семейный) капитал.
Те семьи, у которых в январе–начале февраля прошлого года родился третий (последующий) ребенок, уже могут обратиться в территориальные отделы департамента труда и социальной политики Приморского края.
Выплата регионального материнского капитала производится многодетным семьям, в которых пополнение случилось в 2012 году. Согласно краевому закону о поддержке льготных категорий граждан, оформить сертификат можно после того, как малышу исполнится один год.
В этом году «стоимость» сертификата составляет 100 тысяч рублей. Размер материнского капитала в 2014 году установлен в 125 тысяч рублей, в 2015 году - 150 тысяч рублей. С 2016 года размер демографической выплаты будет индексироваться с учетом уровня инфляции, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Использование средства регионального материнского капитала семья может по выбору из трех позиций: направить его на улучшение жилищных условий, образование детей, а также на медицинские услуги детям.
За получением сертификата необходимо обратиться в территориальные отделы по месту жительства.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.