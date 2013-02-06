Владимир Миклушевский: Еще одним стимулом инвестировать в Приморье станут технопарки

О снижении налоговой нагрузки для вновь создаваемых предприятий заявил губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, отвечая на вопрос журналистов о преференциях для местного бизнеса в ходе ХХI–й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума.
- Недавно президент России Владимир Путин озвучил инициативу о создании налоговых льгот для «гринфилдов» - новых производств. Мы хотим дополнить эту инициативу в части региональных и муниципальных льгот. Уже в начале марта 2013 года Законодательное Собрание Приморского края рассмотрит проект закона о снижении краевых налогов для вновь создаваемых предприятий, - сказал он. Губернатор сообщил также об уменьшении федеральной составляющей налоговых расходов, которое будет достигнуто в ближайшей перспективе. - Над этим мы тесно работаем с правительством, буквально на днях обсуждали с первым вице-премьером Игорем ШУВАЛОВЫМ.
По мнению Миклушевского, налоговые льготы станут стимулом для привлечения новых инвестиций. Он привел в пример сотрудничество с Японией и Южной Кореей, в результате которого открылись предприятия по сборке автомобилей, глубокой переработке древесины, а также завод по производству электротехнического оборудования. Также губернатор подчеркнул, что в странах Азиатско-Тихоокеанского региона развиты высокотехнологичные производства. Поэтому одна из главных задач Приморья - активно внедрять современные системы и технологии. Это будет способствовать привлечению иностранных и отечественных инвесторов и созданию новых рабочих мест.
Губернатор сказал, что еще одним стимулом инвестировать в Приморье станут технопарки - готовые площадки под строительство с необходимой инфраструктурой и готовыми разрешительными документами.
- Государство намерено вкладывать в развитие Дальнего Востока и Сибири средства, сегодня эта задача приоритетная для России. Программа развития региона уже широко обсуждается, и мы хотим закрепить законом нормы и преференции, которые будут прописаны в программе, - поддержала приморского губернатора спикер Совета Федерации Валентина МАТВИЕНКО, также принимавшая участие в пресс-конференции.
К слову, на расширенном заседании правительства РФ, в ходе которого обсуждались основные направления деятельности правительства на период до 2018 года, губернатор Приморья представил президенту РФ экономические проекты, реализуемые в регионе. Владимир Миклушевский рассказал о проектах в сфере логистики, лесо- и рыбопереработки, автосборочного производства и других. Все это позволяет создавать новые рабочие места.
Юрий РОГОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.