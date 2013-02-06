Владимир Миклушевский: Еще одним стимулом инвестировать в Приморье станут технопарки

- Недавно президент России Владимир Путин озвучил инициативу о создании налоговых льгот для «гринфилдов» - новых производств. Мы хотим дополнить эту инициативу в части региональных и муниципальных льгот. Уже в начале марта 2013 года Законодательное Собрание Приморского края рассмотрит проект закона о снижении краевых налогов для вновь создаваемых предприятий, - сказал он. Губернатор сообщил также об уменьшении федеральной составляющей налоговых расходов, которое будет достигнуто в ближайшей перспективе. - Над этим мы тесно работаем с правительством, буквально на днях обсуждали с первым вице-премьером Игорем ШУВАЛОВЫМ.