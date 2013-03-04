Генконcул США Сильвия Рид Курран награждена юбилейным знаком Республики Саха (Якутия)

«Республику Саха с США связывают очень тесные партнерские отношения. У нас ведутся совместные проекты в рамках «Открытый мир», сотрудничество по образовательным программам, обмен студентами, и во всех этих мероприятиях непосредственное участие и содействие оказывает Генконсул США на Дальнем Востоке России, Сильвия Рид Курран», - рассказала о заслугах Генконсула постоянный представитель республики Саха (Якутия) по ДФО во Владивостоке Агния Семенова. Помимо гуманитарных связей, связей в области культуры и образования, Республику Саха и США связывают сотрудничество в рамках РАТОП, работа координаторами Северного Форума и города-побратимы на Аляске.