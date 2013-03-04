Генконcул США Сильвия Рид Курран награждена юбилейным знаком Республики Саха (Якутия)

4 марта в Генеральном консульстве США во Владивостоке состоялась церемония награждения Генконсула США Сильвии Рид Курран юбилейным знаком Республики Саха (Якутия) «380 лет Якутия с Россией» за развитие международного сотрудничества и внешнеэкономических связей.
Юбилейным знаком «380 лет Якутия с Россией» отмечаются граждане, внесшие значительный вклад в укрепление государственности, мира и дружбы, развитие межнационального мира и согласия, за трудовые достижения и многолетнюю добросовестную работу. За вклад Сильвии Рид Курран в развитие международных отношений и внешнеэкономических связей руководство Республики наградило Генконсула США на Дальнем Востоке России этим памятным знаком.
«Республику Саха с США связывают очень тесные партнерские отношения. У нас ведутся совместные проекты в рамках «Открытый мир», сотрудничество по образовательным программам, обмен студентами, и во всех этих мероприятиях непосредственное участие и содействие оказывает Генконсул США на Дальнем Востоке России, Сильвия Рид Курран», - рассказала о заслугах Генконсула постоянный представитель республики Саха (Якутия) по ДФО во Владивостоке Агния Семенова. Помимо гуманитарных связей, связей в области культуры и образования, Республику Саха и США связывают сотрудничество в рамках РАТОП, работа координаторами Северного Форума и города-побратимы на Аляске.
2012 год был объявлен в Республике Саха Годом единения и дружбы народов, в рамках которого была широко отмечена юбилейная дата – 380-летие вхождения Якутии в состав Российского государства. Дни Республики Саха прошли в Хабаровске, Москве, Санкт-Петербурге, была проведена Межрегиональная научно-практическая конференция «Роль Якутии в освоении Дальнего Востока» в Хабаровске, издан исторический альбом «Пути великих свершений».
Постоянное представительство Якутии в ДФО так же, как и Генеральное консульство США, отметило 20-летие своей деятельности, кроме того Республика Саха отметила 20-летие установления международных и внешнеэкономических связей. За это время установлены и укрепляются политические, экономические, культурные и научные связи республики с субъектами ДФО, а также представителями и консульствами государств стран АТР.
Надежда Савиных, ZRPRESS.Ru, Владивосток.
Фото Инны Васейкиной.