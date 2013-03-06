Благодаря проекту Сбербанка "Деловая среда" во Владивостоке появилась новая компания

«С помощью этого приложения мы подготовили полный пакет документов на регистрацию своей компании, а в дальнейшем мы планируем, не прибегая к услугам стороннего бухгалтера, вести учет с помощью приложения «Бухгалтерия-контур», которое также можно приобрести на портале «Деловая среда». В планах – продвижение услуг компании в сети Интернет, для чего хотим купить еще одно приложение проекта «Деловая среда» – конструктор сайтов «UMI.ru», – сообщает Денис ХУДЯКОВ, генеральный директор строительно-монтажной компании.