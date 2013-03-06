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Благодаря проекту Сбербанка "Деловая среда" во Владивостоке появилась новая компания

6 марта 2013, 16:23
Приложение "Документовед" помогло представителям строительно-монтажной компании зарегистрировать свой бизнес.
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Банки

Во Владивостоке в Центре развития бизнеса Сбербанка на ост. Фирсова состоялась первая на Дальнем Востоке продажа приложения портала «Деловая среда». Представители строительно-монтажной компании приобрели приложение «Документовед».

«С помощью этого приложения мы подготовили полный пакет документов на регистрацию своей компании, а в дальнейшем мы планируем, не прибегая к услугам стороннего бухгалтера, вести учет с помощью приложения «Бухгалтерия-контур», которое также можно приобрести на портале «Деловая среда». В планах – продвижение услуг компании в сети Интернет, для чего хотим купить еще одно приложение проекта «Деловая среда» – конструктор сайтов «UMI.ru», – сообщает Денис ХУДЯКОВ, генеральный директор строительно-монтажной компании.

«Проект «Деловая среда» – это интерактивный портал, представляющий собой уникальную программу создания комплексной инфраструктуры для малого и среднего бизнеса в режиме онлайн, – рассказала заместитель управляющего Приморским отделением №8635 ОАО «Сбербанк России» Елена БАКЛАНОВА. – Основной задачей проекта является формирование и развитие российского предпринимательства на удобной и общедоступной площадке».

«Деловая среда» помогает открыть собственное дело и постоянно совершенствовать навыки ведения бизнеса. При этом проект позволяет всем желающим приобрести актуальные программы и приложения для ведения бизнеса в режиме онлайн. Также предоставляется возможность получения консультации по всем направлениям бизнеса и дистанционного обучения. Портал помогает найти новых клиентов и партнеров, получить интерактивный доступ к широкому спектру банковских услуг и стать неотъемлемой частью бизнес-сообщества, вся информация об участниках которого проверена и защищена.

Справка

Портал «Деловая среда» находится на сайте www.dasreda.ru. По вопросам регистрации на портале и приобретении приложений Вы можете обратиться в дополнительные офисы Сбербанка по обслуживанию юридических лиц.

ZRPRESS.RU. Владивосток.

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