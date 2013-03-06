Деловые люди Владивостока поделились своим мнением о "бизнесе по-женски"

Наблюдаю тиражируемый современными медиа шаблон успешной бизнес-вумен и вспоминаю, как все начиналось 10-15 лет назад… Тот из нас, кто отважился встать на этот непростой путь, пожалуй, внешне мало имел сходство с уверенной и глянцевой «леди-босс». Удовлетворение амбиций, поиски пути самореализации, свободы самовыражения, бизнес в подарок от мужа - все это будет позже, а тогда...Безработица, инфляция и прочий негатив жизни заставляли женщин не лить слезы над своей участью, а «браться и делать»! Кто-то «челночил», кто-то отшивал на заказ, кто-то готовил и разносил обеды, а некоторые решались на дела покруче и помасштабнее, давая фору сильной половине человечества. Без грантов и преференций добивались успеха, но не благодаря, а вопреки. Ведь Скарлет О'Хара встроена в генокод любой из нас! Помните? «Я пройду через все, а когда это кончится, я никогда, никогда больше не буду голодать! Ни я, ни мои близкие».