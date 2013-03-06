Джон Керри: Ни одна страна не сможет развиваться, если она оставляет позади половину своего народа

И все же во многих обществах и семьях женщин и девочек до сих пор недооценивают, не дают им возможности посещать школу и заставляют выходить замуж в детском возрасте. Слишком много жизней было потеряно или навсегда испорчено из-за насилия на гендерной почве. Как отец двух дочерей я не могу представить себе боль родителей молодой девушки, известной как «Бесстрашная» (Нюрба), – 23-летней студентки медицинского факультета, убитой в автобусе в Нью-Дели просто потому, что она была женщиной, или страдания родителей Мулалы Юсуфа, пакистанской девушки, застреленной экстремистами в автобусе за то, что она хотела ходить в школу. Но меня вдохновляет бесстрашная приверженность Мулалы своему делу, стремление Нюрба, умирая, наказать своих обидчиков, а также смелость их отцов, говорящих от имени своих дочерей и женщин во всем мире.