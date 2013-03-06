Китайские автомобили готовятся к захвату мира

Теоретически такое может случиться и в нашей стране. Ведь крупнейшими зарубежными рынками для китайского автопрома с недавних пор стали страны-партнеры по БРИКС – Бразилия и Россия. Причем ведущие китайские производители (Chery, Great Wall Motor, Li Fan) уже начинают создавать за рубежом свои производства. Россия пока сопротивляется подобным инвестициям, но китайцы идут в обход: в частности, они намерены построить сборочное производство в Белоруссии, то есть, на территории Таможенного союза. Впрочем, это не особо перспективное направление: россияне, уже достаточно избалованные вниманием ведущих мировых автоконцернов, скептически настроены по отношению к китайской продукции. Да и наш авторынок уже не столь "голоден", чтобы здесь можно было рассчитывать на значительный рост продаж. Если в прошлом году, по данным Ассоциации европейского бизнеса, он вырос на 10,6%, то в нынешнем году, по оценкам PwC, рост составит всего 5% и в дальнейшем будет еще замедляться.