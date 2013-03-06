Китайские автомобили готовятся к захвату мира

На каких автомобилях будут ездить люди будущего? Судя по нынешним тенденциям – на немецких и китайских. А потом – только на китайских.
Все последние прогнозы и оценки указывают на усиление позиций Азии на мировом авторынке, пишет «Утро.Ru».
По оценкам международной консалтинговой компании KPMG, из десяти автопроизводителей с наилучшими перспективами роста восемь – азиатские. А из них, в свою очередь, большинство – китайские фирмы. На Западе же наиболее уверенно чувствуют себя немецкие автомобильные компании: они не уступают позиций Востоку и даже укрепляют их за счет других западных производителей. Согласно опросу, проведенному среди 200 топ-менеджеров автокомпаний, наибольшие шансы укрепить позиции на мировом рынке в ближайшие годы имеет Volkswagen; второе место поделили BMW и китайская компания BAIC.
Германия и Китай наиболее активно завоевывают внешние рынки. Скажем, для немецких автоконцернов отечественный рынок давно уже представляет лишь второстепенный интерес. Поэтому, по данным Союза немецкой автомобильной промышленности (VDA), в прошлом году они собрали за рубежом 7,8 млн автомашин (что стало рекордом), а у себя в стране – только 5,4 миллиона, причем и из этого количества почти 80% пошло на экспорт.
Китай в прошлом году тоже поставил рекорд: по данным Китайской ассоциации автопроизводителей, автомобильный экспорт превысил 1 млн единиц, причем рост этого показателя составил почти 50%. Таких темпов освоения зарубежных авторынков за последнее десятилетие не показывала ни одна страна мира.
Надо заметить, что Китай наращивает экспорт далеко не первый год. Если в 2002 г. он поставил на внешние рынки всего 28 тыс. авто, то в 2007-м – уже более 600 тысяч. Потом была кризисная заминка, но вот теперь преодолен миллионный рубеж. И это, по всей видимости, далеко не предел. Пока экспорт составляет лишь одну двадцатую часть от объема производства автомобилей в КНР (почти 20 млн единиц), но страна ориентируется на мировых лидеров, которые поставляют за рубеж по 50-80% производимых авто. Если Поднебесная хотя бы слегка приблизится к этим показателям, многим известным производителям придется потесниться.
Теоретически такое может случиться и в нашей стране. Ведь крупнейшими зарубежными рынками для китайского автопрома с недавних пор стали страны-партнеры по БРИКС – Бразилия и Россия. Причем ведущие китайские производители (Chery, Great Wall Motor, Li Fan) уже начинают создавать за рубежом свои производства. Россия пока сопротивляется подобным инвестициям, но китайцы идут в обход: в частности, они намерены построить сборочное производство в Белоруссии, то есть, на территории Таможенного союза. Впрочем, это не особо перспективное направление: россияне, уже достаточно избалованные вниманием ведущих мировых автоконцернов, скептически настроены по отношению к китайской продукции. Да и наш авторынок уже не столь "голоден", чтобы здесь можно было рассчитывать на значительный рост продаж. Если в прошлом году, по данным Ассоциации европейского бизнеса, он вырос на 10,6%, то в нынешнем году, по оценкам PwC, рост составит всего 5% и в дальнейшем будет еще замедляться.
Развитые страны – еще менее перспективны (на данный момент): рынок давно перенасыщен, а требования к продукции очень высоки. К тому же Европа, к примеру, переживает катастрофический спад спроса на автомобили: в прошлом году продажи упали до уровня 17-летней давности. В Германии рынок сократился на 3%, во Франции – на 14%, а в Греции и Португалии – на 40%. Так что китайцам там (пока) делать нечего.
В этих условиях наибольший интерес для китайских автокомпаний представляют развивающиеся страны. Взять, например, Индию. Там, по оценкам местных экспертов, на тысячу человек приходится всего 11 личных автомашин. Для сравнения: в России – около 250, в Европе в среднем – свыше 300, в Японии – 600, а в США – более 800. Таким образом, Индия по уровню автомобилизации населения не входит даже в первые полторы сотни стран мира. А ведь это страна с миллиардным населением. Гигантский потенциальный рынок! То же самое можно сказать и об Африке с Латинской Америкой. И именно Китай с его дешевой и массовой продукцией является первым кандидатом на освоение этих рынков.
По наблюдениям китайских экспертов, в развивающихся странах автомобили из КНР не только заполняют свободные ниши, но и вытесняют японских и южнокорейских конкурентов, покушаясь уже и на позиции ведущих западных производителей. По всей видимости, именно в этих регионах китайские автомобильные бренды пройдут "мировую обкатку", приобретут популярность и улучшат репутацию. Затем уже они двинутся на завоевание рынков развитых стран. И российского, разумеется, тоже. Но это будут уже совершенно другие "китайцы".