ОАО "Полиметалл" и ДВФУ заключили рамочное соглашение

Директор магаданского филиала ОАО «Полиметалл» Геннадий Кузьменко рассказал, что компания уже в течение многих лет организует студенческие практики на производстве и видит перспективным партнерство с ДВФУ по ряду направлений: трудоустройству выпускников, повышению квалификации сотрудников компании, созданию совместных рабочих групп в рамках проектной деятельности, научным изысканиям. В ответном выступлении заместитель проректора по учебной и воспитательной работе Андрей Шушин описал систему целевой подготовки кадров вузом по заказу предприятий. По словам Андрея Николаевича, эта система хорошо себя зарекомендовала, но получила ограниченное распространение. При этом никаких препятствий к ее развитию нет, а значит, вполне возможно работать с партнерами-работодателями именно по этой схеме, сообщает пресс-служба ДВФУ.