Пенсию будут считать в "условных единицах"

Но идея с «условными единицами» выглядит несколько странно, говорит первый заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам Оксана ДМИТРИЕВА: «Когда условные пенсионные права, а, в основном, они все условные пенсионные права, везде существует вопрос об осовременивании этих накоплений. В мире формула — индексация на темп роста средней заработной платы по стране. Дальше уже задача государства обеспечить такую наполняемость средствами Пенсионный фонд, такое администрирование, чтобы пенсия росла. Если говорить об изменении порядка взимания взносов, сейчас зона отсечения по ставке 22% — предел очень низкий, и его нужно повышать. Но получается, что его повышают, увеличивают нагрузку на средние зарплаты, то есть на средний класс, а на сверхвысокие заработки также остается выплата пониженная. Это тоже неправильно, нужно переходить к плоской шкале и социальных взносов так, чтобы сверхвысокие заработки облагали по той же ставке, что и низкие, и средние».