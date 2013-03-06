В Приморском крае "Ростелеком" запустил уникальное предложение "Интернет + ТВ онлайн"

Пользователям«Домашнего Интернета» от «Ростелекома» предоставляется возможность просматривать до 100 ТВ-каналов на своем компьютере, ноутбуке или планшете без использования ТВ-приставки. Абоненты, подключившие «Интернет + ТВ Онлайн», могут зарегистрироваться на контентном портале www.zabava.ru и смотреть множество телеканалов в прямом эфире и в записи, так как пользователям портала доступны такие функции как пауза, перемотка и архив передач. Кроме того, подключившие «ТВ-онлайн», на портале ZABAVA.ru смогут оплачивать и другие услуги портала (подписки, покупки видео, софта, антивируса) с лицевого счета услуги «Домашний Интернет», не вводя дополнительно номера банковских карт и платежных систем.