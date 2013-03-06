В Приморском крае "Ростелеком" запустил уникальное предложение "Интернет + ТВ онлайн"

Приморский филиал ОАО «Ростелеком» впервые запустил линейку новых комплексных федеральныхтарифов «Интернет + ТВ Онлайн».
Уникальность данного предложения заключается в том, что пользователю предоставляется возможность со скидкой подключитьИнтернет на скорости до 5 Мбит/секи услугу «ТВ-онлайн» на портале ZABAVA.ru, в которую входит до100 ТВ-каналов с возможностью управления просмотром, сообщает пресс-служба ОАО "Ростелеком" Приморский филиал.
Стоимость пакета «Интернет + ТВ Онлайн» с момента подключения и до окончания второго календарного месяца пользования услугой составит от 399 руб., что почти вполовину меньше действующего тарифа. Предложение будет действовать для всех, кто подключится до 30 апреля 2013 года.
Пользователям«Домашнего Интернета» от «Ростелекома» предоставляется возможность просматривать до 100 ТВ-каналов на своем компьютере, ноутбуке или планшете без использования ТВ-приставки. Абоненты, подключившие «Интернет + ТВ Онлайн», могут зарегистрироваться на контентном портале www.zabava.ru и смотреть множество телеканалов в прямом эфире и в записи, так как пользователям портала доступны такие функции как пауза, перемотка и архив передач. Кроме того, подключившие «ТВ-онлайн», на портале ZABAVA.ru смогут оплачивать и другие услуги портала (подписки, покупки видео, софта, антивируса) с лицевого счета услуги «Домашний Интернет», не вводя дополнительно номера банковских карт и платежных систем.
«Быть клиентом «Домашнего интернета» от «Ростелекома» становится всё более выгодно, - говорит старший вице-президент ОАО «Ростелеком» Павел Зайцев. - Сейчас Компания включила в цену тарифного плана на «Домашний интернет» до 100 ТВ-каналов на экране компьютера. Мы и в дальнейшем будем расширять пакет услуг для своих интернет-пользователей, которых у нас уже более 9 миллионов. Следите за новостями!».
ZABAVA.RU - развлекательный медиа-портал, одна из составных частей пакета услуг «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома». На этом портале собран большой каталог только легального контента: свыше 60 000 электронных книг, 8 000 игр, более 1 млн музыкальных треков, большой каталог видео-новинок и программного обеспечения. Стоимость подписки на каталог игр или музыки составляет 99 рублей, книг -150 рублей в месяц.
Получить подробную информацию и подать заявку на подключение можно по телефону (423)406-111 или на сайте www.internetzabava.rt.ru.
Досье: Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала«Ростелеком - Дальний Восток»,созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ОАО «Ростелеком» - динамично развивающаяся крупнейшая в России телекоммуникационная группа, предоставляющая услуги во всех сегментах отраслевого рынка на всей территории страны.