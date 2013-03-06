Виктор Ишаев: Мнения жителей Приморья по поводу строительства завода по производству СПГ обязательно учтут

Проект завода по производству сжиженного газа в Хасанском районе Приморского края будет соответствовать всем экологическим нормам. Об этом заявил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев. По его словам, проект строительства завода ОАО «Газпром» по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Хасанском районе Приморского края должен пройти предусмотренные законом общественные слушания и экологическую экспертизу. Договоренность о строительстве завода по производству СПГ в Приморском крае была достигнута в мае 2010 года. Проект предполагает строительство на полуострове Ломоносова (бухта Перевозная) завода по производству сжиженного природного газа, состоящего из трех технологических линий мощностью 5 миллионов тонн СПГ в год каждая. Ожидается, что первая линия будет введена в 2018 году. «Проекта еще нет. Когда появится, то будет согласован, пройдет экологическую экспертизу, общественные слушания по закону. Мнения жителей обязательно учтут», - сказал Виктор Ишаев. Он отметил, что примеры изменения места расположения объектов уже есть. В Хабаровском крае трассу нефтепровода ВСТО перепроектировали и проложили выше Хабаровска, что позволило обезопасить жителей от ЧС в случае аварии на трубопроводе и попадания нефти в городской водозабор, сообщает Пресс-служба Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.