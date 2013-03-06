Во Владивостоке намерены построить еще три моста

"Для Владивостока несколько сотен километров автодорог – это много, - сказал депутат Сергей Ищенко. - Но и сумма, которая выделена на реконструкцию и строительство дорог краевого центра, также весьма внушительная. Я надеюсь, что на эти деньги можно будет отремонтировать многие дороги Владивостока, и горожане останутся довольны проведением ремонтных работ".